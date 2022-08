Kolaborasi dengan Zedd dan Charlie Puth, Impian DJ BEAUZ Terwujud

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Duo disjoki Asia-Amerika, BEAUZ merilis lagu terbaru berjudul "Make You Say". Mereka berkolaborasi dengan DJ ternama Zedd dan penyanyi Maren Morris di lagu ini, serta melibatkan penulis lagu Charlie Puth.Berkolaborasi dengan Zedd dan Maren Morris merupakan mimpi yang menjadi kenyataan bagi BEAUZ. Pasalnya, mereka sejak lama mengidolakan Zedd."Ini benar-benar pengalaman yang luar biasa dalam menciptakan musik dengan ansambel berbakat seperti Zedd, Maren Morris dan Charlie Puth. Kami berharap 'Make You Say' dapat menyentuh hati banyak orang di seluruh dunia," kata Beauz dalam keterangan tertulisnya.Sebagai pelengkap, mereka juga menghadirkan video musik lagu terbarunya. Video musik lagu "Make You Say" bahkan dilirik oleh Apple untuk menjadi bagian dari kampanye 'Made on iPad'. Dengan Apple Pencil, iPad menjadi kanvas yang lebih kaya untuk kreativitas di mana teknik seperti 'rotoscoping' dan animasi."Teknik-teknik tersebut digunakan dalam video 'Make You Say' untuk menambahkan kedalaman emosional pada cerita lagu dan menunjukkan tingkat kreativitas yang dapat dicapai dengan iPad," ucapnya.BEAUZ merupakan duo DJ dan produser yang beranggotakan kakak adik Bernie dan Johan. Dua musisi ini memiliki akar dari Indonesia dan Taiwan. Pada tahun 2019, DJ BEAUZ juga berkolaborasi dengan musisi dan Youtuber Atta Halilintar yang meluncurkan lagu dalam menyambut HUT RI ke-76 bertemakan kebangsaan #THISISINDONESIA."Kami berbagi impian untuk menyatukan budaya dan menciptakan dampak positif di dunia melalui musik," tutupnya.