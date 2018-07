Promotor On Off Festival 2018 Batal Undang Young Lex

Pihak promotor Ismaya Live bersama All Star sepakat batal mengundang penyanyi rap dan youtuber Indonesia, Young Lex sebagai penampil dalam acara On Off Festival 2018. Keputusan itu disebut promotor dilakukan demi keamanan dan kenyamanan bersama.Pembatalan itu menyusul video kontroversial Young Lex saat melakukan unboxing album Blackpink berjudul Square Up. Young Lex mengucapkan kata-kata tidak pantas yang ditujukan kepada Lisa Blackpink. Aksinya itu memantik amarah Blink, sebutan penggemar Blackpink hingga meramaikan tagar #Savelisa di Twitter."Dengan berat hati kami membatalkan Young Lex. Pastinya demi keamanan dan kenyamanan pengunjung," kata Benazio Putra selaku Chief and Creator All Star di Blowfish, Jakarta, Selasa, 31 Juli 2018.Selain dihapus sebagai penampil untuk On Off Festival, Young Lex sebelumnya juga dihapus sebagai undangan dalam acara Meet and Greet Lisa Blackpink yang diselenggarakan situs belanja online Shopee pada 9 Agustus 2018 di The Kasablanka Hall Jakarta. Penyebabnya masih bersumber dari video yang dia unggah di Youtube itu."Akhirnya kami memutuskan membatalkan. Sebenarnya sudah kami diskusikan dengan manajemen kemarin dan memang sangat dimengerti bahwa hal-hal yang bersifat media sosial lebih sensitif," papar Sarah Deshita selaku Assistant Brand Manager Ismaya Live."Sejauh ini enggak ada pendapat sana sini. Lebih ke ngobrol (dengan manajemen)," sambungnya.On Off Festival digelar pada 11-12 Agustus 2018 di Gandaria City. Empat penampil utama menjadi bintang utama yakni Halsey, Conor Maynard, Julius Dein hingga Zach King.On Off ikut dimeriahkan beberapa penampil lokal seperti Aulion, Ben Sihombing & Cindercella, Hanggini, NIKI (88 Rising), Teddy Adhitya, Skinnyfabs, Skinny Indonesian 24, Weird Genius, Adera, Anji, Devina Aureel & Zhela, Indomusikgram, Kunto Aji, Rachel Vennya dan masih banyak lagi.(ELG)