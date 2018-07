Antrean Mengular di Photo Booth We The Fest 2018 Hari Kedua

Ada yang berbeda di hari kedua pagelaran We The Fest 2018, Sabtu, 21 Juli 2018. Sejumlah pengunjung mengantre untuk mengabadikan momen di depan landmark We The Fest 2018.Di luar antrean, beberapa pengunjung memilih untuk berfoto di luar barisan. "Yang penting ada tulisan WTF-nya," ungkap Dista, pengunjung yang menyerah untuk antre dan memilih spot sendiri untuk mengabadikan momen ini.Hingga saat ini pengunjung didominasi oleh kawula muda dan beberapa pasangan muda. Berbeda di hari pertama ketika masih dijumpai sejumlah rombongan keluarga.Pada gelaran hari kedua, penyanyi Lorde menjadi salah satu penyanyi yang dinantikan dalam We The Fest 2018. Penyanyi berusia 22 tahun itu akan beraksi di panggung WTF! Stage pukul 20.20 WIB.Selain Lorde, hari kedua We The Fest 2018 ikut disemarakkan dengan para musisi lokal dan internasional seperti Mantra Vutura, Afgan-Isyana-Rendy Pandugo, Seringai, Efek Rumah Kaca, Andien, Bam Mastro, Barasuara, Odesza, dan beberapa nama penampil lain.We The Fest 2018 diselenggarakan selama tiga hari mulai 20-22 Juli 2018 di JIExpo Kemayoran, Jakarta.(ELG)