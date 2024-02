Sempat Diisukan Bubar, Paramore Jadi Duta Record Store Day 2024

(ELG)

Band Paramore dinobatkan sebagai duta Record Store Day 2024. Trio Hayley Williams, Taylor York, dan Zac Farro mengumumkan berita menarik di media sosialnya.“Setelah karier yang panjang di industri musik, kami memutuskan untuk mengumumkan bahwa… kami akan terus memiliki karir yang panjang di industri musik (maaf atas ketidaknyamanan ini),” tulis Paramore di Instagram, dikutip dari Billboard.“Urutan pertama bisnis kami sebagai Paramore yang baru independen adalah membuka toko rekaman independen — bagian penting perjalanan kami berawal dari teman sekolah yang terobsesi dengan musik hingga menjadi pembuat musik profesional. Oleh karena itu, kami dengan rendah hati menjadi Duta Anda untuk Record Store Day 2024. Waktunya terasa tepat,” lanjutnya.Sebelumnya, Paramore dikabarkan mengalami ketidakpastian nasib karier panggung mereka. Isu tersebut beredar setelah mereka menghapus foto profil di media sosial, seperti Instagram dan Facebook. Banyak penggemar yang merasa khawatir atas kejadian tersebut.Kontrak 20 tahun band ini dengan Atlantic Records berakhir pada Desember 2023 dengan album This Is Why, yang memungkinkan band tersebut menjadi independen.“Penemuan musik selalu dimaksudkan untuk menjadi romantis. Toko kaset indie adalah satu-satunya tempat yang kami miliki yang menawarkan pengalaman penemuan musik yang nyata dan taktil," tulis band itu."Di dunia yang semakin tidak terhubung dan bermusuhan dibandingkan sebelumnya, rasanya penting untuk tetap terhubung (secara harfiah) dengan apa yang menginspirasi kita, memberdayakan kita, atau sekadar memberi kita kegembiraan," ungkapnya."Syukurlah, demi kita semua, masih ada yang bertahan di tengah kekacauan, kemurnian dan kesederhanaan radikal dari sebuah toko kaset besar,” tutupnya.Record Store Day tahun ini dijadwalkan pada tanggal 20 April 2024. Duta besar sebelumnya di antaranya Taylor Swift, St. Vincent, Metallica, Pearl Jam dan Jack White.Paramore memenangkan dua Grammy pertama mereka pada Grammy Awards 2024. Grup ini masing-masing membawa pulang piala Best Rock Album dan Best Alternative Music untuk This Is Why."Pertama-tama, terima kasih yang tak terhingga kepada para penggemar kami, tim kami, dan akademi pemungutan suara yang telah menjadikan This Is Why menjadi momen yang luar biasa bagi kami, 20 tahun dalam karier kami. Band kami memenangkan dua Grammy tadi malam, duduk bersama di ruang tamu Zac, mengenakan pakaian biasa (ya, kami melihat meme karpet merah yang kosong),” tulis ketiga personel band itu.“Ternyata, kemenangan kami untuk Best Rock Album adalah sebuah prestasi bersejarah karena kami adalah band beranggotakan wanita pertama yang membawa pulang piala untuk kategori ini. Konyol namun benar! Suatu kehormatan bagi Paramore untuk menjadi pengingat kecil namun terus-menerus bagi masyarakat untuk terus mendorong ruang-ruang rock dan alternatif ini menjadi lebih inklusif,” lanjutnya.“Beberapa dari kalian pasti tahu bahwa This Is Why adalah album terakhir kami dalam kesepakatan dengan Atlantic Records. Menyelesaikan sesuatu dengan baik adalah sesuatu yang bisa dibanggakan. Terima kasih kepada siapa pun yang mendukung etos Paramore dan juga musiknya,” tambahnya tertulis nama Hayley, Taylor, dan Zac.Paramore merilis album studio keenam mereka bertajuk This Is Why pada Februari 2023. Album itu mencetak album charting tertinggi dalam hampir satu dekade dengan debut No. 2 di Billboard 200.Album ini adalah album pertama band ini sejak After Laughter dirilis pada Mei 2017. Album itu debut dan mencapai puncaknya di No. 6. Album terakhir band ini naik lebih tinggi adalah rilisan self-titled mereka yang debut di No. 1 pada 27 April 2013.