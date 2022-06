The Script Resmi Konser di Jakarta, Ini Harga Tiketnya!

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Promotor Color Asia Live mengumumkan kepastian konser The Script di Istora Senayan, Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, secara resmi, pada tanggal 30 September 2022. Konser bertajuk The Script Greatest Hits Tour 2022 akan datang ke Indonesia! Tiket konser ini dapat dibeli di Tiket.com atau www.thescriptjakarta.com mulai Sabtu, 4 Juni 2022, pukul 10:00 WIB.The Script dipastikan akan kembali menyapa dan menghibur penggemarnya di Indonesia dengan lagu-lagu Greatest Hits mereka seperti "The Man Who Can't Be Moved," "Breakeven," "For the First Time," dan "Superheroes," pada Jumat, 30 September 2022 di Istora Senayan, GBK, Jakarta.“Kami memang sudah berencana akan menggelar konser The Script pada 30 September 2022 nanti di Istora Senayan, GBK, Jakarta. Tapi entah kenapa informasi ini bocor ke publik sebelum kami menyampaikan informasi resminya. Jadi, melalui siaran pers ini, kami memastikan bahwa Color Asia Live akan menggelar konser The Script Greatest Hits Tour 2022 Live in Jakarta,” pungkas David Ananda, Managing Director Color Asia Live, menjelaskan.Dia menambahkan, “Dan kami juga ingin meluruskan bahwa sejauh ini kontrak kerja kami dengan band The Script hanya untuk satu show yakni pada hari Jumat, 30 September 2022 di Istora Senayan, GBK, Jakarta. Jikalau ada bookingan di laman Istora Senayan di hari sebelumnya, itu adalah waktu untuk kami semua bersiap, menyiapkan segala kebutuhan di konser tanggal 30 September 2022 esok harinya,” jelas David Ananda.Sementara itu, Danny O'Donoghue, sang vokalis, dalam unggahan videonya juga mengungkapkan dan memastikan bahwa The Script akan tampil di Istora Senayan, GBK, Jakarta, pada 30 September 2022 mendatang."Hai, semua di Indonesia. Kami akan tampil pada 30 September, di Istora Senayan, Jakarta, Indonesia. Silakan datang dan bernyanyi lagu favoritmu, 'THe Man Who Can't Be Moved', 'Breakeven,' 'For the First Time' dan 'Superheroes. Sampai jumpa di sana. Salam damai," kata Danny.Berbeda dengan konser-konser artis top internasional lainnya yang datang ke Indonesia dengan jumlah tiket konser yang dijual sebanyak lebih dari 20.000 tiket, untuk konser kali ini, Color Asia Live hanya akan menyediakan sekitar 5000 tiket untuk dijual ke publik dari total kapasitas venue di Istora Senayan. Hal ini dilakukan Color Asia Live karena memikirkan segi kenyamanan para penonton saat menonton konser ini nantinya.“Karena melihat keterbatasan tiket yang ada, sementara jumlah penggemar The Script sangat banyak, kami menyarankan agar para penggemar The Script dapat segera memesan tiket konser ini pada hari, Sabtu, 4 Juni 2022 mulai pukul 10:00 WIB melalui aplikasi Tiket.com atau laman www.thescriptjakarta.com, agar tidak kehabisan,” ucap David Ananda.Harga Tiket Konser THE SCRIPT GREATEST HITS TOUR 2022 LIVE IN JAKARTA:PRESALE PRICE:1. Golden Festival (Presale): Rp 850.0002. Silver Festival (Presale) : Rp 550.000NORMAL PRICE:SEATING:1. Diamond VVIP (Normal): Rp 1.250.0002. Ruby Red VIP (Normal) : Rp 950.0003. Bronze Tribune (Normal): Rp 750.000FESTIVAL:1. Golden Festival (Normal) : Rp 1.150.0002. Silver Festival (Normal) : Rp 850.000Harga di atas belum termasuk pajak dan biaya admin 20%