Warren Hue, Musisi Indonesia yang Berkarier di AS Rilis Album Debut

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ASA)

Artis kelahiran Jakarta Warren Hue merilis album debutnya, BOY OF THE YEAR. BOY OF THE YEAR adalah kumpulan karya yang kompleks secara sonik, mempertemukan musik hip hop dan elektronik dengan taburan musik pop di seluruh bagiannya. Pada album ini, pendengar diajak untuk melihat kota Los Angeles melalui mata Warren, dikisahkan lewat musik genre-blending dan lirik yang kompleks. Ini adalah kisah pribadinya tentang kepindahannya dari Indonesia, mengejar mimpinya dalam musik, dan rintangan yang menantang serta kemenangan yang ia alami saat berada di kota baru.Album ini dirilis bersamaan dengan video musik dinamis untuk single "IN MY BAG" bersama Tobi Lou adalah teks yang bouncy dan transendental, dengan syair puitis dari Tobi Lou. Keduanya menyatu secara mulus pada trek hip hop eksperimental tersebut. "IN MY BAG" adalah single keempat dari BOY OF THE YEAR, menyusul perilisan "HANDSOME" (416 ribu streams), yang diproduksi oleh kolaborator lama dan produser Korea Selatan, Chasu. Lagu ini pertama kali dibawakan pada set Warren di HEAD IN THE CLOUDS FESTIVAL 88 rising tahun lalu, dan dia membawakan lagu itu sekali lagi di seri pestanya yang tiketnya selalu terjual habis, "PARTY IN WEST" di Los Angeles. Seri pesta tersebut menghadirkan penampilan dari AG Club, Rich Brian, redveil, yvngxchris dan banyak lagi. Awal tahun ini, Warren juga merilis tiga single yang merupakan awal pembuka bagi proyek ini, termasuk trek standout "W" dengan yvngxchris dan "RUNAWAY W ME".Dalam waktu kurang dari dua tahun, Warren Hue telah bertransformasi dari hometown hero yang tampil di depan 50 penggemar di Jakarta, menjadi sensasi internasional yang tampil di depan lebih dari 100 ribu peserta di Coachella Music Festival tahun ini sebagai bagian dari set Head In The Clouds Forever 88rising. Sejumlah penampilan globalnya termasuk pada soundtrack film Marvel Studios Shang-Chi & The Legend of the Ten Rings, di halaman media internasional ternama seperti The New York Times, dan mendapat endorsement brand dari Samsung dan Microsoft. Tahun ini, ia dinobatkan sebagai Artist To Watch for 2022 oleh NME, Bandwagon, dan Ones to Watch, yang memujinya sebagai, "Bunglon sonik [yang] menciptakan musik dengan fleksibilitas yang sangat menular."Awal tahun ini, Warren Hue tampil di lagu high energy “Getcho Mans,” yang merupakan trek dari EP Brightside milik rekan selabelnya di 88rising, Rich Brian. Lagu ini menerima pujian kritis dari Complex, Pitchfork, Hot New Hip Hop, UPROXX, dan banyak lagi. Tahun monumental Warren berlanjut dengan penampilannya yang akan datang di Head In the Clouds Festival 88rising di The Rose Bowl at Pasadena, CA, dan tur Amerika Utara BOY OF THE YEAR yang akan dimulai pada bulan Oktober. Warren nampaknya akan terus melesat dengan akselerasi maksimum, sambil membuka bab berikut dalam karir bermusiknya.