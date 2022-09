Tampil di We The Fest 2022, Impian Lyodra Terwujud

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ELG)

Lyodra Ginting tampil memukau di We The Fest 2022. Di atas panggung ia bercerita tampil di We The Fest merupakan impiannya."Ini sebenarnya wishlist aku untuk tampil di We The Fest and here i am," ucap Lyodra Ginting di panggung This Stage is Bananas, Jumat, 23 September 2022.Lyodra Ginting membuka penampilannya di atas panggung dengan menyanyikan lagunya yang berjudul 'Mengapa Kita Terlanjur Mencinta'.Sontak lagu ini membuat kaum-kaum patah hati ikut bernyanyi dengan semangat dan perasaan yang menggebu-gebu. Kemudian Lyodra menyanyikan lagu yang bermakna sama dengan lagu sebelumnya tentang kasih yang tak sampai."Lagu ini enggak jauh beda maknanya sama lagu sebelumnya. Kita sudah sayang sama orang, sudah cinta sama orang tapi dia milik orang lain," ucap Lyodra yang langsung membawakan lagu "Dibanding Dia"Lagu ini juga membuat penonton ikut bernyanyi bersama dengan Lyodra. Pengunjung yang menyaksikan penampilan dari Lyodra tak lupa mengangkat handphone untuk mengabadikannya.Bukan hanya itu, Lyodra juga memperkenalkan lagu daerah asalnya di atas panggung."Karena aku dari Sumatera Utara jadi boleh ya aku kenalin lagu daerah aku. Ini dia Sibambangkar Jula Jula," tuturnya.Adapula lagu yang dinyanyikan oleh Lyodra di atas panggung diantaranya: 'Mengapa',, 'Kita Terlanjur Mencinta', 'Dibanding Dia', 'Kalau Bosan', 'Easy On Me by Adele', 'Pesan Terakhir', 'Sibambangkar Jula Jula', dan ditutup dengan 'Sang Dewi'We The Fest 2022 diselenggarakan mulai hari ini, Jumat, 23 September-Minggu, 25 September 2022 di GBK Sports Complex Senayan, Jakarta.