Alasan Lagu Via Vallen Jadi Pembuka Album Kompilasi Asian Games 2018

Dalam daftar nomor lagu di album kompilasi bertajuk Energy of Asia, penyanyi Via Vallen dengan lagu Meraih Bintang ditempatkan pada posisi teratas. Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Rekaman Indonesia (ASIRI) Yusak Irwan Sutiono memaparkan, penempatan Via Vallen untuk membidik pasar musik dari berbagai kalangan."Indonesia, akar rumputnya, pasar dan masyarakatnya yang kami mau bukan hanya level atas tapi level bawah. Sehingga mereka ikut berpartisipasi dalam Asian Games. Jadilah lagu dangdut ini," kata Yusak kepada Medcom.id di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Kamis, 19 Juli 2018.Penempatan Via Vallen sekaligus menjadi bentuk pengakuan bahwa dangdut merupakan musik yang identik dengan Indonesia sekaligus menjadi bagian dari warisan yang perlu dilestarikan."Itu tentu pasti, karena kami melihat dari Instagram, YouTube semua lagu dangdut lagi naik, pas saja momennya. Kepentingan untuk menarik bukan hanya level bawah, dangdut juga sudah naik pangkat. Sebagian besar masyarakat juga sudah menyanyikan lagu dangdut," jelas Yusak.Fenomena dangdut mulai merebak secara nasional ketika Via Vallen membawakan lagu Sayang. Apresiasi mengalir hingga melambungkan nama penyanyi asal Surabaya itu tersiar dari daerah hingga ibukota. Hal ini diamini Yusak."Yang paling kencang sejak lagu Sayang, Via Vallen, baru ada Jaran Goyang, Lagi Syantik milik Siti Badriah. Makanya kami buat lagu ini tidak benar-benar dangdut tapi ada unsur-unsur dangdut. Komunikasi musiknya bisa dari bawah, menengah, ke atas," jelasnya.INASGOC bekerjasama dengan ASIRI merilis album kompilasi Energy of Asia. 13 nomor lagu diseleksi berdasarkan studi dari ASIRI sebagai cermin musik dan budaya Indonesia.Via Vallen membawakan lagu Meraih Bintang karya Pay/Rastamanis. Lagu ini diletakkan pada posisi nomor pertama dalam album kompilasi khusus Asian Games 2018 bertajuk Energy of Asia. Album ini dirilis di bawah label Jagonya Music & Sport dan didistribusikan melalui gerai KFC di seluruh Indonesia.Berikut daftar lengkap nomor lagu di album Energy of Asia:1. Meraih BintangCiptaan: Pay/RastamanisPenyanyi: Via Vallen2. Menaklukkan DuniaCiptaan: Rian D'MasivPenyanyi: Once feat. Shakira Jasmine3. Janger PersahabatanCiptaan: Guruh SoekarnoputraPenyanyi: Nev+ Ariel NOAH & Dea Dalila4. Dance TonightCiptaan: JFlow, A. MonteyaPenyanyi: Bunga Citra Lestari5. KemenanganCiptaan: Ade Govinda & AnjiPenyanyi: Cakra Khan6. Indonesia BerpestaCiptaan: Ade Govinda & AnjiPenyanyi: Anji7. (Non Political) Asian DanceCiptaan: Bimbim , Kaka, Ridho, IvankaPenyanyi: Slank feat. Dipha Barus8. UnbeatableCiptaan: JFlow, Cindy BernadettePenyanyi: JFlow feat. Dira Sugandi9. Cita KitaCiptaan: GACPenyanyi: GAC10. Bukan Anak Kemarin SoreCiptaan: Adha Gusriadi, Andika Mahendra Yuda, Tsansy Rizal Adi PradanaPenyanyi: Armada11. Be AlrightCiptaan: Tatsuro Miller, Afgansyah Reza, Simhala AvadanaPenyanyi: Afgan12. Asia's Who We AreCiptaan: Isyana SarasvatiPenyanyi: Isyana Sarasvati13. Bright as The SunLagu: Rian dan Rama D'MasivLirik: Rian, Rama, D'Masiv, Nino RAN, Irfan Samsons dan Ade GovindaPenyanyi: Energy 18(ELG)