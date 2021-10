Maudy Ayunda Bicara Patah Hati karena Pasangan Tidak Peka

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Tahun ini, Maudy Ayunda telah merilis dua single berjudul “Don’t Know Why” dan “Not For Us”. Kali ini, dia meluncurkan single ke-3 bertajuk “Heartless” sekaligus pelengkap Extended Play atau EP-nya, “The Hidden Tapes Vol. 1”.“Heartless” merupakan sebuah lagu yang bercerita tentang luapan perasaan yang tegas akan sikap dan hubungan yang disconnected. Bagaimana seorang perempuan yang rentan berlaku jujur pada dirinya sendiri.“Lagu ini menceritakan patah hati karena pasangan yang tidak peka. Tapi, di satu sisi, ini adalah gambaran karakter yang kuat dari perempuan di balik kisah (hidupnya), 'Heartless' punya benang merah dengan lagu "Don't Know Why" dan "Not For Us", yaitu sama-sama tentang patah hati dan di setiap lagunya memiliki fase patah hatinya masing-masing dengan angle yang berbeda-beda. Tiga cerita berbeda, tiga lagu, tetapi hampir semua persona dari perempuan (di tiga lagu itu) adalah perempuan yang menerima, menegur, dan berdaya. Ini adalah ekspresi dari patah hati, tapi si perempuan yang memegang kendali kisahnya,” jelas Maudy Ayunda.“Perempuan itu kuat dan berdaya. Mereka berhak menjadi karakter utama dalam hidup mereka sendiri, and that’s a very different mindset yang kadang-kadang perempuan sendiri sulit untuk melakukannya. Saya pikir sangat penting untuk berubah dan melihat bayangan diri sendiri di kaca, serta percaya kalau kita bisa menjadi karakter utama. Kita berhak bermimpi, kita berhak mengejar mimpi kita, dan kita berhak mendapat dukungan," imbuh Maudy.Terkait video klipnya, Maudy Ayunda menampilkan potret kuat karakter seorang wanita. Didominasi warna merah dan menghadirkan banyak scene yang metaforis—sesuai dengan passion-nya sebagai seorang storyteller—, Maudy Ayunda diperlihatkan sebagai sosok yang bold dan dewasa, berbeda dengan video klip-video klipnya sebelumnya. Lewat nuansa baru ini, Maudy Ayunda ingin esensi dari “Heartless” dan pesannya sampai ke telinga para pendengarnya.“Terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk terus bercerita. Terima kasih sudah mengikuti naik-turun roller coaster dari karier saya dan saya memiliki cinta yang banyak dari penggemar saya, dan semua yang peduli atas apa yang saya lakukan,” tutupnya.