Charlie Puth Gelar Konser di Jakarta, Catat Harga dan Jadwal Pembelian Tiketnya

Poster Charlie Puth konser Asia, foto: Instagram

Harga tiket dan seating plan konser Charlie Puth, foto: Instagram

Charlie's In My Head Experience: Rp5.350.000 I'm With Charlie Package: Rp3.850.00 VIP (numbered seating): Rp3.500.000 Festival (free standing): Rp2.350.000 Yellow (numbered seating): Rp1.850.000 Green (numbered seating): Rp1.550.000

Jakarta: Charlie Puth secara resmi mengumumkan konser tunggalnya yang bertajuk The "Charlie" Live Experience untuk wilayah Asia, pengumuman itu diunggah melalui poster pada akun Instagram pribadinya.Melalui unggahan posternya tersebut terlihat beberapa daftar kota yang akan ia singgahi dan Jakarta masuk kedalam salah satu daftarnya.Charlie Puth akan memulai konser di Asia dengan Hong Kong pada 4 Oktober 2023 di Asiaworld Expo Arena. Kemudian berlanjut dua hari setelahnya ke Bangkok pada 6 Oktober 2023 di Impact Arena.Selanjutnya, Charlie Puth akan menggelar konser di Jakarta pada 8 Oktober 2023 di Beach City International Stadium. Ini merupakan kedua kalinya Charlie Puth menggelar konser di Indonesia yang sebelumnya pada 2018 lalu.Setelah konser di Jakarta, pelantun lagu "We Don't Talk Anymore" tersebut akan mengunjungi Singapura pada 10 Oktober, lanjut ke Tokyo pada 17-18 Oktober, kemudian berakhir di Seoul pada 20-21 Oktober.Adapun penjualan tiket konser Charlie Puth di Jakarta akan digelar pada 13 Juni untuk artist presale, 15 Juni untuk BCA Presale, dan 16 Juni untuk penjualan secara publik.Promotor resmi konser Charlie Puth di Jakarta 2023 yakni PK Entertainment dan Third Eye Management mengumumkan bahwa penjualan tiket akan dilakukan mulai pukul 10.00 WIB dan tiket konser Charlie Puth di Jakarta hanya akan dijual melalui laman charlieputhinjakarta.com atau klik di sini Diketahui, pihak promotor akan menyediakan enam kelas tiket untuk konser Charlie Puth di Jakarta yakni Green, Yellow, Festival, VIP, I'm With Charlie Package, dan Charlie's In My Head Experience.Sedangkan untuk harga tiketnya ditaksir mulai dari Rp1.550.000 untuk kategori Green hingga Rp5.350.000 untuk kategori paling eksklusif yakni Charlie’s In My Head Experience.Daftar Harga Tiket Konser Charlie Puth di Jakarta:Harga di atas belum termasuk dengan pajak 15 persen, biaya platform penjualan 5 persen, dan biaya lainnya.



