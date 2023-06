Olivia Rodrigo Bercerita tentang Kepedihan saat Mencari Jati Diri di Album Keduanya

(SUR)

Jakarta: Olivia Rodrigo akan merilis album terbaru nya berjudul ‘Guts’ pada 8 September 2023 mendatang. Di album keduanya ini, dia membagikan kepedihannya selama mencari jati diri ketika berusia 20 tahun.“Album kedua saya GUTS rilis 8 September. Saya sangat bangga dengan ini dan tidak sabar membagikannya kepada kalian!,” tulis Rodrigo via unggahan Instagram pribadinya.Berita ini muncul setelah Rodrigo membagikan kabar single ‘Vampire’ akan dirilis pada 30 Juni mendatang. Lagu tersebut juga akan menjadi single pertama dalam album ‘Guts’.Pelantun hits ‘Drivers License’ itu mengungkapkan, album terbarunya bercerita tentang rasa sakit dan kepedihan yang dirasakan selama mencari jati diri ketika ia menginjak usia 20 tahun.“Bagi saya, album ini adalah tentang menumbuhkan rasa sakit dan mencoba mencari tahu siapa saya dalam hidup saya saat ini,” ujar penyanyi kelahiran 2003 itu seperti dikutip dari Variety.Rodrigo juga mengaku bahwa ia menjadikan hidupnya dalam 2 tahun terakhir sebagai inspirasi album ‘Guts’. Ia berharap, karya musiknya berhasil merepresentasikan apa yang dirasakannya pada saat itu.“Saya merasa seperti tumbuh 10 tahun di usia 18-20 tahun. Itu adalah masa perubahan yang intens. Saya pikir, itu semua hanya bagian alami dari pertumbuhan dan semoga album ini mencerminkan hal itu,” lanjutnya.Kabar ini tentunya disambut antusias oleh penggemar. Pasalnya, Rodrigo belum pernah merilis musik baru lagi setelah perilisan album ‘Sour’ pada Mei 2021 lalu. Ketika itu, album tersebut sukses menyabet berbagai penghargaan.Album ‘Sour’ membuat Rodrigo berhasil membawa pulang tiga piala Grammy , yakni dalam kategori Best New Artist, Best Pop Vocal Album, dan Best Pop Solo Performance. ‘Sour’ juga meraih empat kali platinum serta menjadi album debut dengan durasi terlama duduk di tangga lagu Billboard 200 di tahun 2021.Diproduksi bersama Daniel Nigro, album tersebut terdiri dari 11 lagu dengan lima lagu utamanya, yaitu Drivers License, Deja Vu, Good 4 U, Traitor, dan Brutal. Sementara enam lagu lainnya adalah 1 Step Forward 3 Steps Back, Enough for You, Happier, Favorite Crime, Jealousy Jealousy, dan Hope Ur Ok.