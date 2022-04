Menang 3 Grammy Awards, Olivia Rodrigo Dulu Ingin Jadi Pesenam

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Penyanyi muda Olivia Rodrigo menunjukkan kesuksesannya kepada industri musik dengan memboyong tiga piala Grammy Awards dalam kategori Best Pop Solo Performance, Best New Artist dan Best Pop Vocal Album.Pada saat Olivia Rodrigo naik ke atas panggung untuk menerima piala penghargaan Best Pop Vocal Album, dia membuka pidatonya dengan berterima kasih kembali kepada Recording Academy dan penggemarnya. Sebelumnya penyanyi itu telah naik ke panggung untuk menerima penghargaan kategori Best New Artist."Terima kasih kembali kepada Recording Academy, terima kasih kepada para penggemar yang senantiasa mendengarkan musik karyaku dan mengubah hidupku selama dua tahun belakangan." ujar Olivia Rodrigo.Pelantun lagu "deja vu" itu menyatakan bahwa piala ini diperuntukkan kepada kedua orang tuanya. Olivia Rodrigo lalu membagi cerita lucu bahwa dirinya dulu sempat berniat jadi pesenam olimpiade."Aku ingin mendedikasikan penghargaan ini untuk orang tuaku. Saat umur 9 tahun, aku memberitahu ibuku kalau aku ingin jadi pesenam olimpiade walaupun aku tidak bisa jungkir balik, dia pikir aku bercanda namun aku sangat membela hal itu." bebernya.Walapun dirinya dianggap oleh sang ibu sedang melucu, impiannya tetap didukung oleh ibunya. Dia berterima kasih kepada orang tuanya yang bangga melihat karier anaknya yang meroket."Jadi minggu depannya, ketika aku bilang akan memenangkan Grammy, ibuku sangat mendukung, walaupun aku yakin dia pikir itu impian anak kecil. Aku ingin berterima kasih kepada ibuku yang telah mendukung impian gilaku, Dan aku ingin berterima kasih kepada ibu dan ayahku karena sama-sama bangga dengan diriku memenangkan Grammy seperti saat mereka melihat aku belajar melakukan back walkover. Ini untuk kalian dan karena kalian. Terima kasih." tutup Olivia Rodrigo.Dalam ajang Grammy Awards 2022, Olivia Rodrigo mendapat 7 nominasi dalam kategori-kategori seperti Record Of The Year, Album Of The Year, Song Of The Year, Best New Artist, Best Pop Solo Performance, Best Pop Vocal Album, dan Best Music Video. Albumnya, Sour dan lagu "Drivers License" mengantarkan penyanyi tersebut meraih piala Grammy.