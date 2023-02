Wow! Goodie Bag Grammy Awards 2023 Ditaksir Senilai Rp 900 Juta, Ternyata Ini Isinya

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Ajang penghargaan musik bergengsi Grammy Awards yang ke-65 baru saja selesai diselenggarakan di Crypto.com Arena, Los Angeles, Amerika Serikat Grammy Awards tahun ini turut diwarnai sejumlah hal menarik. Selain pengumuman pemenang dan penampilan para selebritas ternama dunia, salah satu yang mencuri atensi dari ajang bergengsi ini adalah buah tangan berupa goodie bag yang isinya ditaksir senilai hampir Rp 1 miliar.Dikutip dari Page Six, Senin, 6 Februari 2023, isi goodie bag tersebut bernilai fantastis, yakni mencapai 60 ribu dolar AS atau setara Rp903 juta. Salah satu barang termewah dari isi goodie bag Grammy Awards 2023 tersebut adalah gift card dari Art Lipo plastic surgery, yang dapat digunakan untuk perawatan sedot lemak.Rupanya, dalam isi goodie bag Grammy Awards tahun ini para bintang diberikan produk-produk mewah untuk perawatan kulit wajah. Tampaknya, kecantikan menjadi perhatian yang utama karena kebanyakan hadiah adalah voucher perawatan, kosmetik dan peremajaan senilai hingga 10 ribu dolar AS atau sekitar Rp150 juta.Bukan hanya soal perawatan saja, ada juga barang mahal lain yang bisa dibawa pulang yaitu Bugaboo Fox 3 Stroller atau kereta dorong bayi, yang disebut bernilai 1.200 dolar AS atau setara Rp18 juta.Selain itu, isi goodie bag lainnya juga berupa sebuah kacamata hitam khusus untuk perayaan tahun ini dari TurboFlex, sebuah perusahaan kacamata yang terkenal dengan engsel berputar 360 derajat yang telah dipatenkan.Ada juga Aiper Seagall Plus atau robot pembersih yang diperkirakan berharga hampir 500 dolar AS atau sekitar Rp7,5 juta. Selain itu, barang berupa ReFa shower head senilai 325 dolar AS atau sekitar Rp4,8 juta juga diberikan.Dan yang terakhir adalah souvenir-souvenir berkilauan emas hingga satu set perhiasan senilai 1.650 dolar AS atau setara Rp 29 juta.Mengingat isinya yang mahal, goodie bag yang diberikan pun disebut bukan berwujud tas kertas tapi koper. Pihak penyelenggara juga mengatakan tema goodie bag tahun ini adalah 'more is more'. Tak hanya mewah, mereka juga memastikan bahwa hadiah yang diberikan mendukung keberagaman sekaligus bisnis-bisnis kecil.