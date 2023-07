Neck Deep akan Konser di Jakarta, Surabaya, Medan

Click to Expose Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Band rock asal Inggris, Neck Deep, mengumumkan tur Australia dan Asia yang siap digelar bulan September mendatang. Pada tur yang monumental ini, Neck Deep akan mengunjungi tujuh kota di Asia Tenggara termasuk tiga kota di Indonesia yaitu Jakarta, Surabaya, dan Medan."Kami sangat senang bisa kembali lagi ke Australia dan juga Asia, kami tidak sabar untuk ketemu kalian semua bulan September nanti!" ungkap Neck Deep melalui unggahan pengumuman turnya di media sosial.Kabar dari kembalinya Neck Deep ke Indonesia mendapatkan respon positif. Bahkan tiket kategori presale untuk konser mereka di Jakarta dan Surabaya sudah habis terjual. Untuk informasi lebih lanjut mengenai penjualan tiket konser Neck Deep di Jakarta dan Surabaya, follow akun media sosial Otello Asia (@otelloasia) selaku promotor.Pengumuman tur terbaru Neck Deep dibagikan setelah perilisan “Heartbreak Of The Century” yang merupakan single terbaru dari Neck Deep yang dirilis awal tahun ini. Album keempatnya All Distortions Are Intentional yang dirilis pada tahun 2020 sudah terjual lebih dari 20,000 keping dan mendapatkan lebih dari 20 juta stream secara global. Album tersebut juga berhasil menduduki chart Billboard Top Album dan menduduki no #2 di genre Alternative, Rock, Independent and Internet Album charts.Neck Deep merupakan band yang selalu ingin melakukan sesuatu dengan caranya sendiri dan tidak melihat diri mereka terlalu serius. Sebuah band yang bangga dengan sebutan "generic pop punk" yang mereka kenakan sebagai suatu tanda kehormatan menjadi senjata mereka terhadap orang-orang yang meremehkan mereka. Neck Deep mencuri banyak perhatian saat mereka mencoba menaiki tahta sebagai raja pop punk dengan menjadi salah satu headliner di Warped Tour, bermain di arena pertunjukkan yang besar dengan Blink-182 dan juga Lil Wayne, merilis beberapa album pop-punk klasik, dan juga mendapatkan banyak momen viral di TikTok dengan lagunya "December" yang juga dicover oleh Rosé dari Blackpink.Neck Deep terdiri dari Ben Barlow (vokal), Matt West (gitar), Sam Bowden (gitar), dan Seb Barlow (bass).