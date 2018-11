'Raja Dangdut Koplo' Komentari Konflik Via Valen dengan Jerinx SID

Penyanyi dangdut koplo, Sodiq Monata ikut berkomentar terkait konflik yang terjadi antara I Gede Ari Astina alias Jerinx, drummer grup Superman Is Dead (SID) dengan penyanyi Via Vallen baru-baru ini.Sebelumnya diberitakan, Jerinx SID menuding Via Vallen telah merusak semangat lagu Sunset di Tanah Anarki dan sekadar mementingkan segi komersial karena menyanyikan ulang lagu tersebut dalam versi dangdut koplo tanpa izin."Sebetulnya ya memang harus dihargai sebagai seorang seniman, karena menciptakan lagu kan sangat-sangat harus kita hargailah sebagai seorang seniman," katanya dalam acara Anugerah Dangdut Indonesia (ADI) di Malang, Jumat 16 November 2018.Pria bernama asli Sodiq Rifa'i ini menyebutkan bahwa sesama seniman atau musisi seharusnya saling mengetahui aturan tentang menyanyikan ulang lagu. Namun, dia sendiri tak ingin berkomentar jauh soal masalah ini."Kalau memang melanggar itu termasuk ya memang dia mau melanggar. Kalau masalah itu (Jerinx SID dan Via Vallen) enggak berani (komentar) saya, enggak tahu," ujar penyanyi yang mendapat julukan sebagai Raja Dangdut Koplo itu.Penyanyi 50 tahun ini mengakui bahwa dirinya juga pernah membawakan lagu Sunset di Tanah Anarki. Hanya saja, lagu tersebut dinyanyikan saat dirinya tengah manggung bersama Monata Group saja."Pernah (membawakan). Cuma dibawa sama Monata saja, kalau saya sendiri enggak. Saya ini kalau manggung 60 persen lagu saya, 40 persen lagu milik orang lain. Ya memang begitu, mudah menyanyikan daripada menciptakan lagu," pungkasnya.Pria kelahiran Pasuruan, Jawa Timur ini mengaku hingga saat ini telah menciptakan lebih dari 100 lagu. Salah satu lagu buatannya yang sempat booming di Indonesia hingga kerap dinyanyikan di luar negeri yakni, Numpak RX King.(ELG)