Lagu BamBam dan Seulgi Red Velvet Rilis, Who Are You Jadi Top Song di iTunes

Jakarta: BamBam GOT7 dan Seulgi Red Velvet merilis lagu Who Are You pada Selasa, 28 Desember 2021. Lagu ini mendapat respons positif.Dilansir dari Soompi, Who Are You sukses menduduki puncak tangga lagu Genie dan iTunes Top Songs di 21 negara. Lagu kolaborasi BamBam GOT7 dan Seulgi Red Velvet itu meduduki posisi teratas di Argentina, Brazil, Kamboja, Israel, Kazakhstan, Kenya, Laos, Peru, Polandia, Thailand, Turki, Malaysia, Mongolia, Filipina, Prancis, Qatar, Kolombia, dan Ekuador.Tagar #WhoAreYouOUTNOW juga menjadi trending di seluruh dunia tak lama setelah single tersebut rilis. Hal itu membuktikan bahwa BamBam berhasil meraih popularitas secara global.Who Are You adalah single dengan melodi sentimental dengan ketukan drum yang berat dan suara gitar akustik. Komposer lagu BamBam GOT7 dan Seulgi Red Velvet itu adalah Gray (Kyle Trewartha, Michael Trewartha), Mikael Temrowski, dan Livvi Franc.Baca: BoA Digaet Jadi Anggota Grup K-pop Baru SM Entertainment BamBam GOT7 berpartisipasi dalam pembuatan lirik bersama dengan Lee Seuran, Lee Ha Jin, Gray (Kyle Trewartha, Michael Trewartha), Mikael Temrowski, dan Livvi Franc.Sebagai informasi, GOT7 hengkang dari JYP Entertainment pada awal 2021. Tujuh anggotanya kini fokus pada karier masing-masing, termasuk BamBam.Pada Juni 2021, BamBam GOT7 resmi debut sebagai penyanyi solo dengan merilis mini album bertajuk riBBon.