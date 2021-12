BoA Digaet Jadi Anggota Grup K-pop Baru SM Entertainment

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ELG)

Salah satu agensi selebritas besar Korea Selatan, SM Entertainment, membentuk girl group baru. SM Entertainment menggaet BoA sebagai anggota girl group terbaru bernama Girls on Top atau GOT. SM Entertainment mengumumkan bahwa GOT merupakan grup yang setipe dengan SuperM. Dalam hal ini, memiliki anggota yang berasal dari beberapa girl group lain.Sejumlah nama anggota GOT telah dibocorkan ke publik. Mereka adalah BoA, serta Taeyon dan Hyoyeon Girls' Generation. Ada juga Seulgi dan Wendy Red Velvet.SM Entertainment juga menggaet dua anggota dari girl group terbaru mereka, aespa. Dua anggota itu ialah Karina dan Winter.Girls on Top dikabarkan akan mempersembahkan penampilan berupa aksi spesial kepada publik dalam konser online gratis SMTOWN, pada 1 Januari 2022. Selain itu, lagu pertama GOT akan dirilis dua hari setelahnya, yakni pada 3 Januari 2022.Lagu berjudul "Step Back" menjadi lagu pertama milik GOT. Girl group ini akan merilis lagu hip hop dan R&B itu pada 3 Januari.Sementara itu, SuperM adalah sejumlah pria pilihan dari beberapa boy group. Anggotanya ialah Taemin SHINee, Kai dan Baekhyun EXO, serta Taeyong, Mark, Ten, dan Lucas NCT. SuperM sendiri melakukan debut mereka pada 4 Oktober 2019 dengan mini album bertajuk SuperM.