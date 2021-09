Keren, Konten Kreator Ini Bikin Mashup Lagu Dinda yang Viral di TikTok

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Akhir-akhir ini lagu Dinda viral di media sosial. Khususnya di aplikasi video TikTok dan muncul di FYP.Lagu yang dibawakan band asal Malaysia, Kugiran Masdo itu banyak dipakai TikTokers sebagai musik latar video mereka. Tidak sedikit juga yang mengcover lagu tersebut.Viralnya lagu Dinda ini bukan hanya karena easy listening, tapi juga liriknya yang dinilai sangat dalam. Adapun penggalan lirik lagu ‘Dinda’ yang dikenal banyak orang yaitu Dinda jangan mara-marah, takut nanti lekas tua.Lagu Dinda yang dibawakan Kurigan Masdo ini pun dikreasi ulang oleh konten kreator @khaireza_puramarta. Khaireza me-mashup lagu tersebut dengan sejumlah lagu lainnya.Beberapa lagu yang ia gabung antara lain “Karena Kamu Cuma Satu” (Naif), “Ripped Pants” (SpongeBob SquarePants), Ysabelle, How Much I Like You, You Would Know (Wang Jun Qi), "Apa Kabar Sayang" (Armada), "Sampai Jumpa" (Endank Soekamti), "Air dan Api" (Naif), dan"Lucky" (Jason Mraz & Colbie Caillat).Hasil mashup atau penggabungan beberapa lagu berdurasi satu menit itu pun mendapat respons positifi netizen. Video yang diunggah di TikTok itu kini sudah ditonton 1,2 juta kali dengan 163 orang menyukai karya Khaireza tersebut.Khaireza sendiri memang merupakan konten kreator spesialis mashpup lagu. Ia juga sering membuat video mashup atau random laiinya. Ia pun menyebut semua kontennya sebagai hiburan semata.