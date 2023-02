Gagal Menang Grammy Awards, Machine Gun Kelly: Saya Tidak Pantas di Sini

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Sudah lebih dari enam dekade ajang Grammy Awards menjadi pembuktian bagi para musisi dunia untuk menjadi yang terbaik di muka bumi. Penghargaan ini begitu menginspirasi jutaan musisi karena proses seleksi yang sengit dan ketat, dan dianggap sebagai barometer perkembangan musik dunia.Tak heran bila musisi banyak yang merasa frustasi saat kalah di ajang ini. Salah satunya Machine Gun Kelly. Machine Gun Kelly masuk ke dalam satu nominasi Best Rock Album lewat Mainstream Sellout. Namun, adalah Ozzy Osburne yang keluar sebagai pemenang kategori itu lewat album Patient Number 9."Kamu tahu, saya seperti tidak layak untuk berada di sini," kata Machine Gun Kelly.Musisi 32 tahun itu tak dapat menutupi rasa kecewanya, dan bertekad akan kembali untuk memenangkan trofi Grammy pada masa depan."Saya sangat berterima kasih, saya telah mempelajari banyak hal dan kamu tahu, lain kali saya di sini akan menjadi pemenang penghargaan Grammy.Nominee lain dalam kategori Best Rock Album adalah The Black Keys – Dropout Boogie, Elvis Costello & the Imposters – The Boy Named If, Idles – Crawler, dan Spoon – Lucifer on the Sofa.