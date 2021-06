Penyanyi Indonesia Hanin Dhiya Kolaborasi dengan Lukas Graham

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Penyanyi Indonesia Hanin Dhiya resmi berkolaborasi dengan musisi asal Denmark, Lukas Graham. Mereka membawakan lagu berjudul "Happy For You". Ini adalah kolaborasi internasional keempat bagi Hanin. Sebelumnya, Hanin berkolaborasi dengan Pink Sewat$ pada lagu "17", kemudian dengan Nive di lagu "Where is The Love", dan Christopher di lagu "Heart Beat"."Happy For You" adalah lagu milik Graham. Versi asli lagu ini telah dirilis pada 14 Mei 2021. Sedangkan versi kolaborasi ini adalah versi alternatif dari versi asli.“Ketika mendengarkan suara Hanin di lagu “Happy For You”, saya langsung jatuh hati. Suaranya terdengar intim dan menawan, membuat lagunya terasa semakin dalam. Suatu kehormatan dan kebanggaan untuk bisa bernyanyi bersama Hanin secara langsung di kunjungan saya berikutnya ke Indonesia. Saya yakin kolaborasi ini akan disukai dan menghibur banyak orang,” jelas Lukas GrahamIni adalah lagu perdana bagi Lukas Graham yang dia rilis pada tahun ini. Rencananya, Graham juga akan merilis album pada tahun ini."Happy For You" ditulis oleh Graham bersama dengan trio TMS yang pernah masuk nominasi Grammy Award. Trio TMS juga terlibat dalam produksi lagu hit "Someone You Loved" yang dibawakan Lewis Capaldi. Mereka juga memproduksi lagu untuk sejumlah nama besar, antara lain Dua Lupa, John Legend, dan Maroon 5.“Happy For You” berkisah tentang kondisi terburuk yang bisa terjadi dalam sebuah hubungan. Perpisahan yang diikuti oleh keinginan untuk melihat dia bahagia, apa pun yang dia lalui. Karena jika sebaliknya yang terjadi, itu bukanlah cinta sejati dan mungkin hanya cinta dan gairah sesaat,” tutur Lukas Graham.(ASA)