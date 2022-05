Setelah Tak Menjadi Personel Sheila On 7, Brian Tampil dengan Band Susu

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ASA)

Brian Kresna Putro, mantan drummer Sheila On 7, kini kembali ke panggung musik bersama band lamanya, Susu. Susu akan tampil dalam Java Jazz Festival hari pertama, Jumat, 27 Mei 2022, pukul 20:15 di outdoor stage.Susu merupakan band lama Brian, sebelum bergabung dengan band Tiket, dan Sheila On 7."Tahun 2000 setelah dari susu ke Tiket, album satu 2001, album 2 2003. Abis itu berangkat ke Brunei. di Brunei itu salah satu chapter yang aneh, ngeband dari jam 12 malem sampai 12 siang,tiga bulan di sana rasanya sudah kayak berapa tahun. Kemudian 2004 bantuin Sheila On 7. 2004 sebagai additional, 2006 diangkat jadi member," kata Brian dalam sesi Instagram Live bersama para personel Susu, Kamis, 26 Maret 2022.Brian mengenang para personel Susu sebagai teman-teman yang menjaga kewarasannya di tengah dinamika yang terjadi di Sheila On 7."Setelah 18 tahun jalan bareng, akhirnya perjalanan bermusik Sheila on 7 gue selesai. Untungnya ada teman-temanku (personel band Susu) yang menghibur dan membuat tetap waras. Karena jujur nungguin band (Sheila On 7) dua tahun gak ada kabar tiba-tiba out," lanjut Brian.Susu sendiri terdiri dari para personel yang sudah dikenal aktif berkiprah di industri musik, yaitu Lea Simanjuntak (vokalis), Putri (vokalis), Rifka Rachman (synth, keys, vokal latar), Duan Ferezka (bassist), Adra Karim (synth, keys), Nikita Dompas (gitaris), dan Brian.