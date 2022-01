The Overtunes Kembali dari Hiatus dengan Single Baru

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ASA)

Trio kakak-beradik The Overtunes akhirnya kembali dari hiatus dengan karya baru bertajuk "Write Me Another Song." Lagu cinta yang menandai kembalinya mereka ini ditulis oleh Reuben Nathaniel (gitar, vokal), dan disempurnakan oleh Mikha Angelo (vokal, gitar), dan Mada Emmanuelle (bas, vokal)."Aku ngecek di voice memo, pertama aku tulis lagu ini tanggal 6 Januari, aku masih nyanyi sendiri. Siang masih nyanyi sendiri, sorenya udah nyanyi sama Mikha. Kebetulan waktu itu emang ada jadwal workshop Overtunes," kata Reuben dalam jumpa pers perilisan "Write Me Another Song," pada Kamis, 27 Januari 2022.Single "Write Me Another Song" jadi jembatan menuju single-single selanjutnya dan juga album baru yang akan dirilis pada tahun ini.Mikha Angelo yang sempat menekuni proyek solo saat The Overtunes hiatus mengaku bersyukur dengan grup ini. Vakumnya The Overtunes membuat Mikha menyadari bermusik bersama saudara-saudaranya mampu menghadirkan pengalaman musikal yang unik dan tak tergantikan."Jadi bersyukur musikalitas kita kalau digabung jadi berbeda dari orang lain," kata Mikha.Hal itu diamini oleh Reuben, "Mungkin dari awalnya bosen sampai jadi kangen banget. Jadi pengin nulis lagu untuk kami bertiga."The Overtunes saat ini sudah tidak tergabung dengan label mayor. Mereka telah menyelesaikan kontrak dengan Sony Music Entertainment Indonesia dan kini memilih jalur independen. Hal itu diakui Mikha membawa tantangan baru bagi The Overtunes."Banyak banget perbedaannya, pertama secara tim kalau di major label bisa puluhan orang, sekarang cuma kita bertiga sama manajer kita. Dari situ saja pikirannya sudah banyak banget. Dari lagu sampai finance harus dipikirin sendiri," tukas Mikha."Write Me Another Song" sudah dapat didengar lewat berbagai platform streaming musik digital.