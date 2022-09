Fitri Carlina Bangga Kenalkan Musisi Indonesia di Amerika

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ELG)

Indopop Movement 2022 kembali digelar di tengah pusat kota New York, Amerika pekan kemarin. Acara yang digelar pada 9 September 2022 di Times Square mencuri perhatian warga setempat.Indopop Movement merupakan acara ang dipelopori Dina Fatimah (Eski), Fitri Carlina dan Romy Sembiring. Event ini bertujuan untuk mempromosikan budaya Indonesia di Amerika, baik melalui pagelaran musik, fesyen, seni, tarian, showbiz bahkan kuliner. Tujuan utama Indopop Movement adalah agar budaya Indonesia menjadi mainstream di negara Amerika."Tahun ini lebih wow karena di Amerika sudah bebas covid sehingga penonton lokal, Wisatawan maupun diaspora banyak yang hadir,” kata Fitri Carlina dalam keterangan tertulisnya.Mengambil tema "Indonesia to the World", Indopop Movement tahun ini menampilkan musisi D’Masiv, Vicky Shu, dan Cultur Dance by Kayla Syafa, dan Fitri Carlina sendiri. Sementara dalam sesi fashion show diisi oleh desainer Seroja, Hijab Sabine, Jeny Tjahyawati X Buchheri, dan Paula et Pam by Eni Joe. Oliver Pras, model terkenal di New York yang berdarah Indonesia didaulat menjadi MC."Mengapa kita adakan di New York? Bagaimapaun juga, New York sendiri adalah pusat budaya dan entertainment dunia. Semua penduduk dari negara-negara di dunia ada di New York. Jadi pas kalau acara promosi Indonesia ini kita tampilkan di NY dan mengambil tempat di Times Square yang prestisius," jelas Fitri.Banyak hal baru yang ditampilkan dalam event Indopop Movement tahun ini. Salah satunya adalah menampilkan para pengisi acara dan para sponsor di billboard Times Square yang terkenal. Penampilan videotron tersebut menjadi puncak acara dari Indopop Movement 2022.“Coba siapa yang tak bangga ketika wajah, proyek, karya atau bisnisnya tampil di billboard reveal Times Square dan ikut andil dalam keindahan kota New York," katanya.