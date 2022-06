Tiket Ludes dalam 2 Jam, The Script Tambah Jadwal Konser di Jakarta

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ASA)

Color Asia Live menyatakan bahwa tiket pertunjukan konser The Script telah habis terjual pada Sabtu, 4 Juni 2022 dalam dua jam sejak penjualan dibuka pada pukul 10:00 WIB.Melihat antusiasme para penggemar The Script di Indonesia, David Ananda, Managing Director Color Asia Live, mengungkapkan bahwa akan ada show hari kedua untuk konser The Script, yaitu pada Sabtu, 01 Oktober 2022, di Istora Senayan, Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta,sesuai permintaan manajemen The Script kepada promotor Color Asia Live melalui sambungan telepon dari London sekitar pukul 15.30 WIB.Adapun tiket untuk konser hari kedua ini mulai dijual pada Sabtu, 11 Juni 2022 mulai pukul 10:00 WIB melalui aplikasi Tiket.com dan laman www.thescriptjakarta.com dengan harga normal tanpa ada harga presale dan berlaku untuk semua kategori kelas tiket."Antusiasme para penggemar The Script di Indonesia sangat luar biasa. Sejak dibuka penjualan tiket melalui Tiket.com pada hari Sabtu,4 Juni 2022 pukul 10:00 WIB, war ticket sudah terjadi dan aplikasi Tiket.com sempat down. Dan dalam dua jam, semua tiket untuk semua kategori habis terjual. Karena itu, manajemen The Script memutuskan untuk menambah konser hari kedua pada tanggal 01 Oktober 2022 untuk mengakomodir para penggemar The Script yang belum kebagian tiket," jelas David Ananda.Sebenarnya, tambah David Ananda, kontrak kerja Color Asia Live dengan The Script hanya satu hari, yaitu pada tanggal 30 September 2022."Tapi melihat antusiasme para penggemar The Script siang tadi, Manajemen The Script menghubungi kami dari London dan mengatakan bersedia menggelar dan menambah satu hari lagi show di Indonesia di venue yang sama. Akhirnya, pada pukul 15.30 WIB tadi, Color Asia Live dan The Script memutuskan mengadakan second show di Jakarta di venue yang sama untuk mengakomodir The Script Family yang belum kebagian tiket dalam war ticket tadi pagi," pungkas David Ananda.David Ananda juga menjelaskan, dalam konser hari kedua ini, dipastikan tidak ada perbedaan dari konser hari sebelumnya. "Konsep tata panggung dan lainnya tidak akan berbeda dari konser hari pertama. Jadi, para penggemar The Script yang menghadiri konser hari kedua, dipastikan akan mendapatkan vibe yang sama dengan penggemar yang menonton pada hari pertama," pungkas David Ananda.So, siap-siap untuk war tiket konser The Script hari kedua pada Sabtu, 11 Juni 2022, mulai pukul 10:00 WIB di aplikasi Tiket.com atau www.scriptjakarta.com.