The Boyz janji akan Kembali ke Indonesia

The boyz sukses menghibur fans Indonesia saat mengelar konser di Beach City International Stadium, Jakarta. Konser bertajuk The Boyz world tour : Zeneration in Jakarta merupakan rangkaian tur dunia The Boyz yang dimulai sejak Mei 2023.The Boyz mengawali penampilan mereka dengan lagu Ego, Reveal, Awake, dan Roar. Ribuan fans tampak berteriak antusias sejak awal. Grup besutan IST Entertaiment itu terlihat senang melihat antusias The B yang bersemangat bernyanyi bersama.Sejak melaksanakan konser di Indonesia tahun lalu, The Boyz mengungkapkan kerinduannya pada The B."Saya rindu kalian, energi kalian hari ini mantap banget. My name isKevin," kata Kevin."Saya Sangyeon, lama tidak bertemu!" Tambah Sangyeon, sang leader.Di tengah konser, The Boyz juga berjanji akan segera kembali ke indonesia. "Saya janji bakal balik lagi!" Tutup kevin.(Nadya Ulfha Rizkia)