Vokalis Trivium Pakai Batik dan Jersey Indonesia saat Tampil di Hammersonic

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ELG)

Vokalis dan gitaris Trivium, Matt Heafy memang paling bisa menarik perhatian penggemarnya di Indonesia. Ketika manggung di Hammersonic, Matt mengenakan baju yang dekat dengan Indonesia yaitu batik.Sebelum tampil di Hammersonic 2023, Heafy viral karena kegemarannya kepada Nasi Padang. Cara-cara seperti itu sepertinya ampuh untuk membuat Matt dan kawan-kawannya punya kedekatan lebih dengan publik Indonesia.Trivium mengawali penampilannya dengan lagu "Rain" yang langsung membuat ribuan penonton di Pantai Karnaval Ancol histeris. Terlebih lagi ketika Matt menyapa penonton dengan 'Selamat malam' dan 'terima kasih'."Sebuah kehormatan bagi kami bisa tampil di negeri yang indah ini," kata Matt.Tak lama, Matt menuju ke belakang panggung lalu kembali ke depan. Dia kembali bikin penonton berdecak kagum karena berganti kostum jersey tim nasional Indonesia.Hampir setiap membawakan lagu, Matt mengucapkan terima kasih dalam bahasa Indonesia, termasuk kata-kata lainnya."Kami di sini untuk makan nasi Padang, aku cinta Indonesia," seloroh Matt.Trivium tampil enerjik dan prima membawakan lagu-lagu mereka seperti "Amongst the Shadows and the Stones", "Strife", "The Sin and the Sentence", "To the Rats" hingga "The Heart from Your Hate".Selain Trivium, musisi luar negeri lain yang tampil di Hammersonic 2023 hari kedua ada Amon Marth, Watain, Batushka, Black Flag dan Slipknot yang jadi penutup.