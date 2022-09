Aksi The Script saat Konser di Jakarta, 'Meledek' Mantan Pacar Penonton lewat Telepon

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

The Script menyambangi Indonesia Dalam rangkaian tur dunia bertajuk The Script Greatest Hits Tour 2022. Konser ini digelar di Istora Senayan pada tanggal 30 September dan 1 Oktober 2022.Pada hari pertama konser The Script Greatest Hits Tour 2022, terlihat antusiasme penonton sudah memenuhi Istora Senayan sejak gerbang utama dibuka pada 17.00 WIB.Konser dibuka oleh penampilan dari penyanyi sekaligus penulis lagu asal Filipina, Andreah. The Script menggandeng Andreah sebagai pembuka dalam setiap konser tur dunia.Antusiasme penonton semakin meriah ketika band yang terdiri dari vokalis Danny O'Donoghue, gitaris Mark Sheehan, dan drummer Glen Power ini naik ke atas panggung."Saya ingat saat kami datang beberapa tahun lalu dan kalian meminta untuk saya kembali dan saya sekarang di sini," ucap vokalis The Script, Danny O'Donoghue.Kemudian The Script melanjutkan penampilan mereka dengan membawakan lagunya yang berjudul 'Superheroes'. Sontak lagu tersebut membuat penonton ikut bernyanyi dan berjoget mengikut irama.Adapun lagu yang dibawakan The Script di atas panggung seperti 'Rain', 'We Cry.', 'Pain The Town', 'Man Who', 'Before The Worst', 'Dare You to Doubt Me'.Antusiasme penonton memuncak ketika The Script bernyanyi di antara bangku penonton menyanyikan lagu 'If You Could See Me Now', dan 'Nothing'. Sontak penonton histeris karena mereka bisa lebih dekat dengan idolanya. Vokalis The Script, Danny O'Donoghue bernyanyi di tengah penonton dan meminta salah satu penonton untuk menelepon mantannya."Saya akan menyanyikan lagu 'Nothing', apakah ada salah satu di antara kalian yang mau menelpon mantannya agar aku nyanyikan untuk dia?" ucap Danny.Tak menunggu waktu lama, beberapa orang menawarkan teleponnya untuk kepada vokalis The Script itu dan akhirnya Danny memilih salah satu yang sudah tersambung."Halo maaf menganggu aku akan menyanyikan lagu spesial untukmu dan ini serius, bukan candaan tolong jangan dimatikan," kata Danny ke telepon.Kemudian mereka lanjut menyanyikan lagu 'Nothing' hingga akhir dan Danny menutupnya dengan umpatan ke mantan pacar."Everybody say goodbye as*****" sahut Danny diikuti sahutan penonton.Setelah membawakan dua lagu tersebut, The Script kembali ke panggung membawakan lagu 'Something Unreal', 'Arms Open', 'Talk You Down', 'For The First Time', 'No Good in Goodbye', 'Breakeven', dan 'Hall Of Fame' menjadi lagu penutup penampilan The Script.The Script tampil di Indonesia pada tanggal 30 September dan 1 Oktober 2022 di Istora Senayan, Jakarta. Lalu mereka berlanjut menyapa penggemarnya di Eldorado Dome, Bandung pada 2 Oktober 2022.