BLACKPINK Sedang Tur Dunia, Tapi Malah Keluar Dari YG?

(ASA)

BLACKPINK dilaporkan akan meninggalkan YG Entertainment dan pindah ke agensi anak perusahaan YG, THE BLACK LABEL. Menurut KpopHerald (subdivisi K-Pop dari outlet media The Korea Herald), BLACKPINK akan meninggalkan YG Entertainment dan mengubah label manajemen mereka menjadi THE BLACK LABEL, yang merupakan perusahaan asosiasi di bawah YG Entertainment.THE BLACK LABEL dulunya merupakan anak perusahaan YG Entertainment, yang berarti bahwa YG Entertainment mengendalikan lebih dari 50 persen dari THE BLACK LABEL. Namun, sejak November 2020, THE BLACK LABEL telah menjadi perusahaan asosiasi di bawah YG Entertainment. Perusahaan asosiasi berarti bahwa perusahaan induk (YG Entertainment) mengendalikan antara 20-50 persen dari perusahaan.Seorang pejabat YG Entertainment telah mengatakan kepada KpopHerald bahwa mereka tidak dapat mengkonfirmasi berita tersebut, tetapi para anggota BLACKPINK masih memiliki waktu tersisa di kontrak mereka."Saya tidak dalam posisi yang dapat mengkonfirmasi berita tersebut, tetapi kontrak kami dengan para anggota belum berakhir. Sulit untuk mengkonfirmasi apakah mereka akan menandatangani kontrak dengan The Black Label atau tidak setelah kontrak mereka berakhir." - YG EntertainmentSebelumnya, Taeyang juga dilaporkan telah meninggalkan YG Entertainment dan pindah ke THE BLACK LABEL.Seperti yang diketahui bahwa BLACKPINK sedang melaksanakan tur dunia mereka sejak Oktober lalu. Grup yang beranggotakan Lisa, Jisoo, Jennie, dan Rose tersebut juga akan mampir ke Indonesia pada 11-12 Maret. Tur yang bertajuk "BORN PINK WORLD TOUR" tersebut akan berakhir di Auckland, New Zealand, pada 21 Juni 2023.