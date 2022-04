Lady Gaga Menangis Saat Berikan Tribute untuk Tony Bennett di Grammy Awards 2022

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Album kolaborasi Lady Gaga dan Tony Bennett

(SYN)

Jakarta: Lady Gaga menangis ketika memberikan tribute untuk penyanyi senior Tony Bennett dalam acara Grammy Awards 2022 pada 3 April 2022. Ia menyanyikan dua lagu kolaborasi keduanya, Love for Sale dan Do I Love You.Sebagai informasi, Tony Bennet telah pensiun dari dunia hiburan sejak tahun lalu. Ia tak datang ke Grammy Awards 2022 namun memberikan rekaman video yang menyebutkan bahwa Lady Gaga adalah temannya.Dilansir dari The Cut, Lady Gaga membawakan kedua lagu tersebut dengan video Tonny Bennet sebagai latar belakang."Aku mencintaimu, Tony, aku merindukanmu," ucap Lady Gaga sebagai penutup, sambil berkaca-kaca dan berusaha menahan air mata.Baca: Daftar Lengkap Pemenang Grammy Awards 2022 Para penonton memberikan tepuk tangan meriah atas pertunjukan Lady Gaga itu.Selama kariernya, Lady Gaga telah mendapatkan 12 Grammy dan lebih dari 30 nominasi, tetapi nominasi tahun ini sangat berarti baginya. Pasalnya, tahun ini ia membaginya dengan Tony Bennett, yang didiagnosis menderita penyakit Alzheimer pada 2016.Love for Sale kemungkinan adalah album terakhir Tony Bennett. Ini adalah album kolaborasinya dengan Lady Gaga.Baca: Olivia Rodrigo Sabet Best New Artist Grammy Awards 2022 "Saya merasa terhormat menjadi pendampingnya dalam musik dan temannya," tulis Lady Gaga di Instagram setelah nominasi diumumkan November lalu."Terima kasih kepada publik karena telah mencintai kami, kami pasti saling mencintai, dan Anda. Percaya pada cinta dan kemitraan, bahkan dengan (selisih usia) 60 tahun antara kami, dan Alzheimer, tidak ada yang seperti keajaiban musik," beber Lady Gaga.Dia menambahkan, "Aku mencintaimu Tony, dan dunia juga mencintaimu. Bagaimana tidak?"