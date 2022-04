Olivia Rodrigo Sabet Best New Artist Grammy Awards 2022

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Olivia Rodrigo lagi-lagi menyabet penghargaan di Grammy Awards 2022 yang diselenggarakan di MGM Grand Garden Arena, Las Vegas, pada Minggu malam waktu setempat atau Senin pagi, 4 April 2022 WIB. Ia menambahkan 2 trofi dalam koleksinya kini.Sebelumnya Olivia Rodrigo berhasil membawa pulang trofi dalam kategori Best Pop Solo Performance. Penyanyi muda ini kembali membuktikan kesuksesannya di dunia musik setelah berhasil membawa pulang dua penghargaan bergengsi lainnya di Grammy Awards 2022. Yaitu Best New Artist dan Best Pop Vocal Album melalui album studio debutnya Sour.Sour rilis pada 21 Mei 2021 melalui Geffen Records. Terdapat 11 lagu dalam album Sour, di antaranya merupakan lagu-lagu yang pernah meramaikan peringkat Top 10 di tangga lagu Billboard Hot 100 seperti Driver License dan Deja Vu.Album ini mengalahkan album ternama lainnya, misalnya Justice (Triple Chucks Deluxe) milik Justin Bieber, Planet Her (Deluxe) kepunyaan Doja Cat, Position milik Ariana Grande, dan Happier Than Ever milik Billie Eilish.