Boyzone Ajak Penyanyi Remaja Yogyakarta Kolaborasi di Prambanan Jazz 2018

Boyzone menjadi penutup yang manis Prambanan Jazz 2018 hari ketiga, Minggu (19/8/2018). Membawakan sejumlah hit mereka yang populer, Boyzone sukses membuat penonton yang kebanyakan generasi 1990-an bernostalgia.Ronan Keating, Keith Duffy, Mikey Graham, dan Shane Lynch memasuki panggung dengan wajah bahagia menyapa penonton. Grup vokal asal Irlandia ini mengaku terkesima dengan latar panggung berupa Candi Prambanan."Ini pertama kali kami ke sini dan Candi itu latar terbaik yang pernah kami temui setelah manggung di berbagai negara selama 25 tahun," kata Ronan Keating.Setelah membuka penampilannya lewat lagu Picture of You dan Love You Anyway, Boyzone tak henti-hentinya mengajak penonton bernyanyi dan bersenang-senang bersama. Terlebih lagi ketika lagu Baby Can I Hold You dibawakan. Lagu yang dulu dibawakan Tracy Chapman ini merupakan salah satu lagu populer yang pernah dinyanyikan Boyzone.Total ada 20 lagu yang dinyanyikan Boyzone. Lagu-lagu hit seperti Words, Every Day I Love You hingga I Love The Way You Love Me. Yang menarik, Boyzone menghadirkan penyanyi remaja asal Yogyakarta bernama Mischa untuk bernyanyi bersama."Kenalkan, ini Mischa dan dia salah satu talenta terbaik di Indonesia. Usianya baru 15 tahun," kata Ronan.Boyzone bersama penyanyi remaja Yogyakarta di Prambanan Jazz 2018 (Foto: Medcom/Elang)Setelah sempat melakukan encore, A Different Beat dan Life is a Rollercoaster akhirnya dipilih menjadi lagu pamungkas Boyzone sekaligus penutup gelaran Prambanan Jazz tahun ini.Penampilan Boyzone di Prambanan Jazz 2018 merupakan bagian dari Special Show yang dihadirkan di hari ketiga. Sementara bagi Boyzone, kedatangan mereka ke Indonesia juga terbilang istimewa karena bagian dari konser perpisahan grup yang berdiri sejak 1993 itu.Setelah 25 tahun berkarya, Boyzone memutuskan berpisah dengan menggelar rangkaian tur. Selain di Yogyakarta, Boyzone juga singgah untuk konser di Bandung dan Surabaya.Setelah menggelar konser perpisahan, Boyzone juga akan membuat album perpisahan mereka pada akhir tahun ini. Perilisan album ini akan diikuti rangkaian tur kembali. Karena itu, Ronan berharap bisa kembali ke Indonesia tahun depan."Kami akan keluarkan album baru bulan November dan tahun depan kami akan adakan tur besar. Semoga kami bisa ke Indonesia dan kalian bisa hadir," ujar Ronan.(ELG)