Lima Tahun Hengkang, Richie Sambora Reuni Bersama Bon Jovi

: Mantan gitaris Bon Jovi, Richie Sambora bertemu dengan rekan-rekan lamanya dalam sebuah sesi latihan terakhir untuk acara konser tahunan Rock and Roll Hall of Fame di Cleveland, Ohio, pada 14 April mendatang.Richie menyebut bahwa gladi bersih ini adalah momen yang menakjubkan.Richie adalah personel lama yang telah ikut membentuk Bon Jovi selama 30 tahun sejak 1983 bersama empat personel lain. Pada 2013, dia memutuskan hengkang dari grup.Untuk konser di Cleveland akhir pekan nanti, Bon Jovi akan tampil dalam formasi reuni, lengkap bersama Richie Sambora dan juga Alex John yang telah keluar lebih dulu. Ini tentu menjadi momen sentimentil bagi para penggemar yang telah mengikuti perjalanan Bon Jovi.Dalam wawancara dengan Billboard usai gladi bersih akhir pekan lalu, Richie mengaku tidak rindu dengan pengalaman yang telah mereka lalui bersama. Namun, dia menyebut pengalaman itu sebagai kenangan indah."Kami telah bermain langsung bagi jutaan orang selama 31 tahun. Apa aku kangen? Tidak, tetapi kenangan-kenangan itu indah. Luar biasa rasanya melihat setiap orang," kata Richie."Kami telah gladi bersih dan itu menakjubkan, tidak kikuk. Ikatan itu kembali lagi dengan cepat. Ikatan itu telah terpatri dalam otot ingatan kami saat ini. Jika kalian sudah menjalani tur musik selama 30 tahun, perayaan di Rock Hall nanti hanyalah satu siklus yang lain, dan itu adalah salah satu yang bagus. Jadi, mari kita mainkan," lanjutnya.Rock and Roll Hall of Fame adalah acara tahunan yang memberikan penghargaan bagi para musisi, grup, dan produser berpengaruh yang telah berkiprah selama 25 tahun. Dalam edisi 2018 ini, selain tampil di panggung musik, Bon Jovie akan menerima penghargaan setelah dinominasikan selama sembilan tahun berturut-turut.Bagi Richie, penghargaan adalah kehormatan bagi para penggemar."Kalian tampil dan membuat musik bukan untuk penghargaan. Kalian membuat musik bagi penggemar. Begitulah, dan penghargaan ini melulu tentang mereka karena tanpa mereka, tidak akan ada Rock and Roll Hall of Fame, tidak akan ada bisnis musik. Coba pikir, jika kalian mengadakan konser dan jika para penggemar tidak datang, tidak akan ada konser," ujar Richie.Bon Jovi dibentuk pada 1983 oleh Jon Bon Jovi, David Bryan, Tico Torres, Alec John, dan Dave Sabo. Tak sampai setahun, gitaris Dave keluar dan digantikan Richie. Alec berpisah pada 1994 dan digantikan Hugh McDonald hingga sekarang. Richie keluar pada 2013 dan digantikan Phil X.Bon Jovi telah merilis 13 album studio dan lima album mini sejak 1984. Album terakhir mereka, This House Is Not for Sale (2016) baru saja dirilis ulang dalam versi lebih panjang dengan sejumlah lagu tambahan.(DEV)