Duta "Sheila On 7" Kagum dengan Paramore sejak Album Riot!

: Vokalis band Sheila On 7, Akhdiyat Duta Modjo ikut menyaksikan aksi panggung Paramore di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Tangerang, Sabtu, 25 Agustus 2018. Duta mengaku telah mengikuti karya musik Paramore sejak album kedua."Lagunya mengikuti dari album Riot! (2007). Saya juga main band, jadi saya bisa memaklumi segala perubahan yang ada di sebuah band," kata Duta.Perubahan Paramore memang tampak ketika mereka merilis album keempat mereka dengan judul self-titled (2013). Nuansa musik tampak lebih colourful, dibandingkan dengan tiga album sebelumnya yang masih mengusung kental nuansa emo pop rock.Duta datang bersama tiga personel Sheila On 7 lain, Adam, Eross dan Brian. Ini merupakan kali pertama Duta datang menyaksikan konser Paramore. Dia menyempatkan diri membeli oleh-oleh untuk anak-anak di rumah yang juga penggemar Paramore."Anak saya juga senang, tapi anak saya enggak bisa ikut nonton jadi saya beli marchendise-nya," kata Duta.Konser Paramore kali ini dalam rangka promo album terbaru mereka After Laughter mengusung konsep panggung Tour Five. Sebelumnya, grup musik asal Tennessee itu dijadwalkan tampil pada Februari 2018. Namun, kondisi kesehatan Hayley kurang fit sehingga jadwal konser diundur.(DEV)