Konser di Bulgaria, Erwin Gutawa dan Sandhy Sondoro Bawa Pesan Persatuan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ELG)

Kedutaan Besar Republik Indonesia di Sofia bakal memboyong sejumlah musisi dan pekerja seni Tanah Air dalam konser bertajuk "Harmonature: Harmonizing the Nature of Nusantara". Konser ini diadakan sebagai upaya merayakan persahabatan budaya Indonesia dan Bulgaria.Konser Harmonature: Harmonizing the Nature of Nusantara bakal digelar pada 8 Juni 2023 di di Ancient Theater Plovdiv, Bulgaria. Sesuai tajuknya, konser ini sekaligus mempromosikan 'Nusantara' yang bakal menjadi Ibu Kota Negara yang baru. Setelah dikenal, investor asal Bulgaria diharapkan tertarik membuka bisnis di Tanah Air."Harmonature bertujuan mempromosikan dan meningkatkan kesadaran tentang budaya Indonesia, dan Nusantara, kepada masyarakat Bulgaria. Sekaligus sebaliknya, memperkenalkan dan mempromosikan Bulgaria, khususnya Plovdiv sebagai kota budaya, kepada masyarakat Indonesia," kata Duta Besar RI untuk Bulgaria, Iwan Bogananta dalam jumpa pers virtual.Grup Ethnocestra yang dipimpin Erwin Gutawa bersama dengan musisi Indonesia akan membawakan musik etnik dan tradisional yang mencerminkan budaya Indonesia. Petya Paneva, penyanyi Bulgaria dan pemenang The Voice of Bulgaria 2021 akan berkolaborasi dengan penyanyi Indonesia, Woro Mustiko. Dua penyanyi ternama Indonesia seperti Sandhy Sondoro dan Gabriel Harvianto bakal tampil."Ini mungkin bakal menjadi lokasi konser tertua dalam karier saya. Tapi yang pasti kami akan membawa pesan tentang persatuan ya," kata Sandhy Sondoro.Perpaduan modern dan sejarah kuno juga akan tampak pada proyeksi pemetaan 3D oleh Jay Subiakto dan Taba Sanchabakhtiar. Proyeksi pada pilar dan dinding Ancient Theater ini akan menampilkan alam Indonesia dan menyoroti Nusantara.Sajian visual dan keseluruhan acara yang dikemas oleh satu pengarah acara terbaik Indonesia, Inet Leimena, akan menampilkan seni budaya Indonesia yang berpadu dengan seni kontemporer dan budaya Bulgaria.Harmonature juga akan menampilkan peragaan busana oleh Sejauh Mata Memandang, jenama Indonesia yang terkenal dengan batik ramah lingkungannya. Peragaan busana ini ini akan menyoroti perpaduan busana modern yang ramah lingkungan dan budaya, menunjukkan komitmen Indonesia untuk melestarikan kerajinan tradisional.Konser Harmonature terbuka untuk umum, tanpa biaya tiket. Acara ini diperkirakan akan menarik penonton sebanyak 3.000 hingga 4.000 orang, dan juga akan disiarkan langsung di youtube Indonesiainsofia."Jadi nanti penontonnya tidak hanya orang Indonesia. Tapi juga akan banyak orang-orang sana," kata Jay Subiakto.