Ahmad Dhani Sengaja Tak Ajak Once di Konser Orkestra Dewa 19

Dewa 19 kembali menggelar konser orkestra bertajuk "A Night at Orchestra". Namun, kali ini Once Mekel rupanya tidak menjadi bagian pada konser yang akan digelar di Solo dan Surabaya.Once sebelumnya ikut dalam konser serupa yang digelar akhir tahun 2022. Ahmad Dhani juga menyebutkan Ia hanya membawa tiga vokalis untuk konser orkestra mendatang."Selama ada Dewa 19, pasti ada Ari Lasso, Ello, dan Virzha," ujar Ahmad Dhani.Terkait ketidakhadiran Once Mekel pada konser yang akan digelar di Solo dan Surabaya, pendiri band Dewa 19 itu mengaku ingin menciptakan suasana baru. Ayah Al El Dul itu mengungkap bahwa ia memiliki mimpi untuk dapat berkolaborasi dengan band lain seperti Sheila On 7, NOAH, hingga Padi Band."Saya ingin suatu hari mengiringi NOAH gitu karena orkestra di sini kan Ahmad Dhani Philharmonic. Karena, kalau Dewa 19 itu identik dengan orkestra, tapi band Padi tidak identik, NOAH juga, atau Sheila On 7," katanya."Makanya, sama Ahmad Dhani nanti 'kan pasti ada sisi-sisi orkestra yang berbeda dibanding (manggung) sama Once. 'Kan enggak ada experience baru, sudah pernah," lanjutnya.Sebelumnya, Ahmad Dhani dan Once tengah berseteru usai polemik royalti. Hal ini berawal dari Dhani yang mengeluhkan para EO yang tak pernah membayar royalti lagu-lagunya. Padahal, EO tersebut mengundang Once untuk tampil dan membawakan lagu Dewa 19 dalam konser tersebut.Polemik ini pun sampai membuat Dhani melarang Once untuk tidak membawakan lagu-lagu Dewa 19 dalam konsernya. Hingga akhirnya, kini Dhani memilih berdamai dan memutuskan untuk menatap ke depan."Ya sudah kita lupain lah yang masa lalu, yang penting ke depannya lebih baik, yang penting ke depannya adalah ternyata perdebatan ini sudah selesai," kata Ahmad DhaniAhmad Dhani kini lebih memilih untuk mengawal kebijakan baru Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dalam mengatur royalti dari lagu-lagu yang digunakan dalam sebuah penampilan profesional.