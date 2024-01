Konser Urup Kunto Aji, Sambut Mentari Pertama 2024 hingga Sediakan Ruang Purifikasi Diri

Advertisement

(ASA)

Sadar Nusantara (Sanustra), sebuah komunitas berbasis sosial bekerja sama dengan Seraya Live dan Rancang Rencana Production membuat Ruang Tenang di Konser Kunto Aji bertajuk URUP 2024, yang digelar di Asram Edupark Jogja pada Senin, 1 Januari 2024. Sekitar 1500 orang hadir dalam konser ini.Jika biasanya konser musik menjadi satu dengan hiburan komedi atau deretan bazaar makanan-minuman, lain halnya dengan Konser URUP 2024. Berdiri bangunan kubus berwarna hitam berukuran 10 x 10 x 5 meter tepat di depan panggung pertunjukkan yang dihelat saat matahari pertama 2024. Itulah bangunan Ruang Tenang by Sanustra.“Ruang Tenang itu adalah instalasi seni yang dibuat agar mengapresiasi kehidupan,” ujar Iyus Dharmawan, founder Ruang Tenang by Sanustra.Selaras dengan tema yang dibawa Kunto Aji melalui album terbarunya “Pengantar Purifikasi Pikir” dalam Konser URUP 2024, Ruang Tenang by Sanustra dibangun untuk mengajak sebanyak mungkin orang untuk menuju kesadaran diri. Harapannya dapat transit sejenak, bernafas dan merefleksikan semua perasaan yang ada sesudah menonton konser dan sebelum kembali ke rutinitasnya.“Bahwa kita sebagai manusia, sadar gak sadar sebenarnya terkoneksi dekat dengan alam, juga antar manusia dan Tuhan sebagai pencipta. Dengan ada kesadaran, kita bisa menimbulkan perubahan perilaku yang lebih baik untuk diri sendiri, orang yang dicintai dan juga lingkungan alamnya, “ tambah Iyus yang sudah mendirikan Sanustra sejak tahun 2022.Ada sederetan kegiatan yang dilakukan di dalam Ruang Tenang by Sanustra. Mulai dari grounding, berjalan tanpa alas kaki mengelilingi bangunan Ruang Tenang by Sanustra di jalur batu sambil membuang garam doa, lalu pengunjung masuk ke dalam Ruang Tenang dan disuguhkan meditation tea. Untuk kegiatan meminum teh kali ini, pihak Sanustra didukung penuh oleh teh berkualitas tinggi khusus untuk meditasi, SoulFree Herb Tea.Setelah minum teh meditasi bersama, sekitar 20 orang per sesinya akan bermeditasi dan olah nafas bersama sambil diiringi oleh video instrumental URUP dengan visual lanskap Nusantara dan dipandu oleh suara Kunto Aji.“Semuanya based on science, ya maksudnya bener-bener ada basic-nya. Jadi tertarik sekali akan seperti apa Ruang Tenang di sini,” jelas Kunto Aji saat dimintai keterangan soal Ruang Tenang by Sanustra saat Konser URUP 2024 di Jogja.“Ruang Tenang itu melibatkan semua panca indra ya. Mulai dari penciuman, mata, telinga, dan raba juga. Jadi ya melibatkan semuanya. Itu yang membedakan dari yang lain,” tambah Kunto Aji.Terkait bentuk kotak hitam setinggi lima meter, Iyus Dharmawan mengungkapkan bahwa bentuk Ruang Sadar itu adalah metafora. “Bahwa kotak hitam itu mewakili sesuatu yang misterius seperti pikiran manusia dan makna batik kawung yang mengelilingi kotak hitam itu, bahwa kadang untuk menemukan ketenangan kita cukup melihat sejarah budaya kita,” ungkap Iyus.