5 Fakta Menarik Steamboat Willie, Film Pendek Pertama Mickey Mouse yang Kini Jadi Domain Publik

Jakarta: Per 1 Januari 2024 hak cipta Walt Disney atas film pendek Steamboat Willie berakhir. Kini film pendek hitam yang pertama kali memunculkan karakter ikonis Mickey Mouse menjadi domain publik.Disney berusaha melindungi karakter legendarisnya itu, undang-undang hak cipta Amerika Serikat (AS) menetapkan bahwa perusahaan populer tersebut dapat mempertahankan ciri khasnya selama 95 tahun. Kini setelah 95 tahun akhirnya hak cipta Steamboat Willie akan berakhir pada awal tahun baru 2024 dan menjadi domain publik.Dengan menjadi domain publik karakter di film Steamboat Willie tersebut termasuk karakter paling terkenal dalam sejarah, Mickey Mouse dapat digunakan siapa saja. Namun, berakhirnya hak cipta tidak akan melibatkan film lain yang dibuat setelah tahun 1928 yang menampilkan Mickey Mouse sebagai karakter atau merek dagang pada karakter tersebut.Berikut ini lima fakta menarik Steamboat Willie film pendek pertama Mickey Mouse.Walt Disney bersama Ubbe Eert Iwerks membuat tiga film dengan karakter Mickey Mouse ini. Namun, hanya Steamboat Willie akhirnya yang menarik perhatian distributor dan ditayangkan di teater.Film ini juga menjadi kemunculan perdana karakter yang kemudian menjadi maskot Walt Disney dan telah menghasilkan miliaran dolar.Adapun dua film yang tidak dipublikasi, yakni Plane Crazy dan The Gallopin' Gaucho. Kedua film ini tidak dipublikasikan karena tidak mendapatkan distributor.Film pendek berdurasi 8 menit ini menjadi pioner pertama film pendek hitam putih yang menggunakan suara dan musik yang telah disinkronkan dengan gerakan di layar. Walt Disney merupakan pengisi suara Mickey yang pertama.Kata pertama yang diucapkan Mickey di film Steamboat Willie adalah “Hot dog! Hot dog!”.Dikutip dari .disney.id, nada yang disiulkan oleh Mickey dalam “Steamboat Willie” merupakan karya Arthur Collins berjudul Steamboat Bill. Lagu tersebut juga pernah diangkat jadi judul sebuah film komedi bisu, Steamboat Bill, Jr.Film Steamboat Willie tayang perdana di New York Colony Theater pada tanggal 18 November 1928, tanggal yang kemudian dikenal sebagai hari ulang tahun Mickey.