Fitri Carlina Goyang Times Square New York dengan Lagu "Ojo Dibandingke"

Penyanyi dangdut Fitri Carlina baru-baru ini turut memeriahkan rangkaian acara Indopop Movement 2022 di Times Square New York. Fitri tampil membawakan beberapa lagu, salah satunya lagu "Ojo Dibandingke" yang tengah viral setelah dinyanyikan Farel Prayoga di Istana Negara beberapa waktu lalu.Pedangdut berusia 35 tahun itu membagikan momen meriah kala dirinya beraksi di panggung melalui unggahan di akun Instagram pribadinya. Para penonton, termasuk orang-orang bule, tampak ikut bergoyang bersama sambil menikmati suara merdu Fitri Carlina.Fitri Carlina yang juga merupakan salah satu founder Indopop Movement mengatakan gelaran tahun ini terasa lebih meriah dibandingkan dengan yang diselenggarakan tahun lalu."Tahun ini lebih wow karena di Amerika sudah bebas COVID-19 sehingga penonton lokal, wisatawan, maupun diaspora banyak yang hadir," kata Fitri Carlina.Selain dimeriahkan oleh Fitri Carlina, Indopop Movement 2022 juga menampilkan artis-artis Indonesia lain, seperti D'Masiv, Vicky Shu, hingga Cultur Dance by Kayla Syafa. Melalui acara yang bertema Indonesia To The World ini, para artis juga turut mempromosikan budaya Indonesia."Mengapa kita adakan di New York? Bagaimanapun juga, NY sendiri adalah pusat budaya dan entertainment dunia. Semua penduduk dari negara-negara di dunia ada di New York," tutur Fitri Carlina."Jadi, pas kalau acara promosi Indonesia ini kita tampilkan di NY dan mengambil tempat di Times Square yang prestisius," tambahnya.