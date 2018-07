Album Baru Tak Kunjung Rampung, Koil Merasa Mendapat Kutukan

Tepat 11 tahun sudah, Koil tidak merilis album baru. Beragam alasan menjadi penyebab janji demi janji yang pernah mereka ucapkan terlewati.Sejak terakhir merilis album Blacklight Shines On pada 2007, Koil sebenarnya tidak kekurangan materi lagu baru atau ide. Semangat bermusik mereka masih tinggi. Tapi kendala terbesar justru datang dari sesuatu yang di luar logika yang dialami sang vokalis, Otong."Koil seperti mendapat kutukan. Apa yang dikerjakan beberapa tahun belakangan selalu musnah karena hal yang tidak bisa dipikir logika," kata Adam, saat ditemui di kawasan SCBD, Jakarta, Kamis (12/7/2018)."Kalau pas rekaman ada saja kendalanya dari Otong. Kaya dia sakit gigi, laptopnya crash. Ya dalam berkarya kan mood itu penting, apalagi recording. Pernah take vokal, begitu mau on, mati listrik. Jadi banyak kendala yang bikin mood enggak enak," ujarnya lagi.Pernyataan Adam ini pernah diungkapkan Otong dan personel Koil lainnya kepada Medcom.id, tepat satu tahun lalu. Otong bahkan mengaku sampai mendatangi paranormal. Percaya atau tidak, 'penyakit' yang dialami Otong berangsur hilang."Progresnya lagu sudah ada dari lima tahun lalu. Semua lagu diciptakan Doni, pemain gitar kami. Gue setiap take vokal selalu kena penyakit yang cukup menyeramkan. Setiap mau rekaman sakit, saat rekaman sakit. Seperti itu terus dari 2012," kata Otong kala itu."Tahun ini yang paling parah itu, suara hilang, mulut hancur. Ke dokter enggak sembuh, ke mana-mana enggak sembuh. Akhirnya ditolong paranormal. Kebetulan ada teman yang menjenguk, dan dia menyarankan bertemu temannya yang 'bisa'. Anak bikers Bandung. Baru satu bulan lalu bertemu (paranormal), akhirnya berangsur-angsur sembuh," jelas Otong.Meski kerap mengalami kendala tersebut, Koil tetap mengupayakan merampungkan album terbaru mereka. Bagaimanapun juga, album baru merupakan salah satu medium bagi Koil untuk terus memperpanjang usia mereka. Dia berharap album baru Koil akan dirilis tahun depan."Sekarang sih lumayan, Otong sudah bisa take vokal di beberapa lagu baru. Dapat kabar, suaranya enggak hilang. Semoga sih tahun depan, bulannya enggak tahu. Tapi tahun depan pasti. Kami enggak bisa menunggu lagi. 11 tahun sudah terlalu lama," ucap Adam.(ELG)