Profil Member EXO Lengkap

Advertisement

Profil 9 Member EXO Lengkap

1. Xiumin

2. Su-ho

3. Lay

4. Baek-hyun

5. Chen

6. Chan-yeol

7. D.O.

8. Kai

9. Se-hun

(ASA)

Grup K-pop EXO memiliki sembilan anggota. Simak profilnya di bawah ini.EXO merupakan salah satu grup pria yang berada di bawah naungan agensi SM Entertainment. Grup tersebut dibentuk pada 2011 dan debut pada 2012 dengan membawakan musik dalam bahasa Korea, Mandarin, dan Jepang.Kesuksesan karier EXO di dunia industri musik membuat nama mereka besar dan bisa dikatakan sebagai King of K-pop untuk generasi ketiga. Mereka memiliki banyak penggemar yang tersebar di berbagai penjuru dunia.Pada awal debut, EXO terbagi menjadi EXO-K dan EXO-M dengan total 12 anggota. Namun seiring berjalannya waktu, ketiga anggota grup memutuskan untuk keluar pada 2014-2015, yakni Kris, Luhan, dan Tao.Perlu Sobat Medcom ketahui bahwa penggemar EXO yang bernama EXO-L merupakan singkatan dari Love. Jika digabungkan dengan kedua grup EXO, maka posisi penggemar akan berada di tengah, seperti EXO-K, EXO-L, dan EXO-M, sesuai urutan abjad.Kini, EXO hanya memiliki sembilan anggota yang terdiri dari Su-ho, Baek-hyun, Chan-yeol, D.O., Kai, dan Se-hun, Lay, Xiumin, dan Chen.Nama lahir: Kim Min-seokNama panggung: XiuminTanggal lahir: 26 Maret 1990Zodiak: AriesPosisi: Sub Vocalist, Sub RapperXiumin dibesarkan di Guri, Gyeonggi, dan merupakan seorang mahasiswa di Universitas Katolik Kwandong. Ia pernah belajar seni bela diri dan memiliki sabuk hitam Kendo dan Taekwondo.Sebelum bergabung dengan SM Entertainment, ia pernah mengikuti audisi JYP Entertaiment pada 2008. Namun ia mendapatkan penolakan. Kemudian, Xiumin memenangkan SM Everysing Contest pada posisi kedua dan dicasting untuk menjadi peserta pelatihan di SM Entertainment.Selain bersama EXO, Xiumin juga tergabung dalam sub-unit EXO-CBX bersama dua anggota lainnya, yakni Baek-hyun dan Chen. Lalu, ia memulai debutnya sebagai solois dengan merilis EP bertajuk Brand New pada 26 September 2022.Nama lahir: Kim Jun-myeonNama panggung: Su-hoTanggal lahir: 22 Mei 1991Zodiak: GeminiPosisi: Leader, Lead Vocalist, VisualPada usis 16 tahun, Su-ho ditemukan oleh tim casting SM Entertainment di jalanan. Kemudian ia mengikuti audisi dan lolos sebagai peserta pelatihan. Setelah itu, Su-ho diperkenalkan sebagai anggota EXO ke-10 pada 15 Februari 2012.Setelah cukup lama beraktivitas sebagai anggota EXO, Su-ho memulai kariernya sebagai solois pada Maret 2020 lalu. Ia merilis album mini bertajuk Self-Portrait.Selain menjadi seorang penyanyi, Su-ho juga memfokuskan dirinya sebagai seorang aktor. Ia pernah membintangi berbagai film dan serial drama Korea (drakor), seperti One Way Trip (2016), The Universe's Star (2017), Rich Man (2018), Middle School Girl A (2018), dan How Are U Bread (2020).Nama lahir: Zhang JiashuaiNama panggung: Lay ZhangTanggal lahir: 7 Oktober 1991Zodiak: LibraPosisi: Main Dancer, VokalisPerjalanan karier Lay di industri hiburan telah dimulai sejak anak-anak. Ia telah menjadi bintang cilik lokal setelah berhasil meraih juara ketiga dalam sebuah kompetisi bernama Stary Academy di China pada 2005 silam. Tiga tahun kemudian, tepatnya pada 2008, Lay mengikuti audisi global yang digelar oleh SM Entertainment di Changsa.Setelah lolos audisi, Lay pergi ke Korea Selatan untuk menjalani masa pelatihan. Sebelum debut bersama EXO, ia pernah menjadi penari pengganti dalam konser Shinee World pada 2011.Pada 2015, Lay mulai aktif sebagai seorang solois dengan mendirikan perusahaan label miliknya sendiri dan sekarang ia menjadi CEO dari Chromosome Entertainment. Tidak hanya musik, membintangi banyak drama dan film seperti Ex-Files 2 (2015), The Mystic Nine (2016), Kung Fu Yoga (2017), The Island (2018), dan The Golden Eyes (2019).Setelah berada dinaungan SM Entertainment lebih dari satu dekade atau 10 tahun, Lay memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak pada April 2022 lalu. Namun, ia masih termasuk ke dalam anggota EXO.Nama lahir: Byun Baek-hyunNama panggung: Baek-hyunTanggal lahir: 6 Mei 1992Zodiak: TaurusPosisi: Main VocalistKecintaannya pada musik dan menjadi seorang penyanyi idola telah ditekuni sejak usia 11 tahun dengan terinspirasi dari solois Rain. Ia bisa memainkan alat musik dan pernah tergabung dalam band saat masa sekolahnya.Proses perekrutan Baek-hyun untuk menjadi peserta pelatihan pun cukup unik. Pasalnya, ia dicasting ketika sedang bersiap ujian masuk perguruan tinggi ke Seoul Institute of the Arts. Kemudian, Baek-hyun bergabung dengan SM Entertainment pada 2011 dan debut setahun setelahnya.Selain bersama EXO, Baek-hyun juga tergabung dalam sub-unit EXO-CBX bersama dua anggota lainnya, yakni Xiumin dan Chen. Ia pun tergabung dalam grup proyek SM Entertainment bernama SuperM dan menjadi pemimpin di sana. Baek-hyun memulai debut sebagai solois dengan merilis album mini pertamanya bertajuk City Lights pada 2019 lalu.Nama lahir: Kim Jong-DaeNama panggung: ChenTanggal lahir: 21 September 1992Zodiak: VirgoPosisi: Main VocalistKetika usia 19 tahun, Chen diterima sebagai peserta pelatihan di SM Entertainment dan diperkenalkan secara resmi pada 2011 silam. Setelah debut bersama EXO, ia tergabung dalam grup SM The Ballad yang telah dibentuk sejak 2010.Setelah itu, ia mulai aktif dalam kegiatan individunya dengan merilis OST dari drakor It's Okay, That's Love (2014) dengan lagu bertajuk "Best Luck". Chen juga melakukan kolaborasi dengan musisi lainnya, seperti lagu "Lil' Something" bersama rapper Heize dan lagu "Nosedive" bersama Dynamic Duo.Kemudian pada 2019 lalu, Chen debut sebagai solois dengan merilis album mini berjudul April, and a Flower. Tidak hanya itu, ia juga merilis album Dear My Dear pada tahun yang sama. Selain bersama EXO, Chen juga tergabung dalam sub-unit EXO-CBX bersama dua anggota lainnya, yakni Xiumin dan Baek-hyun.Perlu Sobat Medcom tahu bahwa Chen telah resmi menikah dengan sang istri dari kalangan non selebriti pada Januari 2020 lalu. Mereka pun telah dikaruniai dua orang anak.Nama lahir: Park Chan YeolNama panggung: Chan-yeolTanggal lahir: 27 November 1992Zodiak: SagitariusSejak masa sekolahnya, Chan-yeol telah aktif bermain musik dan tergabung ke dalam band remaja. Kemudian, ia bergabung sebagai peserta pelatihan di SM Entertainment setelah mengikuti SM Casting System pada 2008 silam.Setelah melewati masa pelatihan yang cukup panjang, Chan-yeol pun menjadi anggota EXO terakhir yang diperkenalkan pada 23 Februari 2012. Selain bermusik, Chan-yeol merupakan seorang aktor dengan perannya dalam serial drakor, salah satunya Memories of the Alhambra (2018).Bukan hanya EXO-CBX saja, EXO memiliki sub unit bernama EXO-SC yang terdiri darinya dan anggata lain, yakni Sehun. Grup tersebut melakukan debut pada 2019 lalu dengan album What a Life.Nama lahir: Do Kyung SooNama panggung: D.O.Tanggal lahir: 12 Januari 1993Zodiak: CapricornPosisi: Main VocalistD.O. menjadi peserta pelatihan setelah mengikuti audisi yang digelar oleh SM Entertainment pada 2010 silam. Kemudian ia diperkenalkan secara resmi menjadi anggota EXO ke-8 pada 30 Januari 2012.Setelah berkarier bersama EXO, D.O. memutuskan untuk merilis album solonya bertajuk Empathy pada 2021 lalu. Perilisan itu dilakukan setelah ia melakukan wajib militer.Tidak hanya menjadi penyanyi, D.O. juga merupakan seorang aktor dengan nama Doh Kyung-soo. Ia melakukan debut akting dalam film Cart pada 2014. Setelah itu, ia mulai membintangi banyak film dan drama, seperti Pure Love (2016), My Annoying Brother (2016), Swing Kids (2018), It's Okay, That's Love (2014), 100 Days My Prince (2018), dan Bad Prosecutor (2022).Nama lahir: Kim Jong InNama panggung: KaiTanggal lahir: 14 Januari 1994Zodiak: CapricornPosisi: Main Dancer, Sub Rapper, Sub Vocalist, Center, VisualKai memang dikenal sebagai salah satu penari terbaik di antara banyaknya penari grup K-pop. Ia telah mulai menari sejak usia delapan tahun, salah satu tarian yang dipelajarinya adalah balet.Pada 2007 silam, ia mengikuti S.M. Youth Best Contest dan memenangkannya. Alhasil, ia dikontrak dan menjadi peserta pelatihan hingga akhirnya debut bersama EXO pada 2012. Ia juga merupakan alumni dari School of Performing Arts Seoul.Setelah berkarier bersama EXO, Kai bergabung dalam grup proyek SM Entertainment bernama SuperM dengan rekan segrupnya, Baek-hyun. Kemudian, ia melakukan debut sebagai solois dengan album Kai yang memiliki lagu utama bertajuk "Mmmh".Nama lahir: Oh Se Hun (???)Nama panggung: Se-hunTanggal lahir: 12 April 1994Zodiak: AriesPosisi: Lead Dancer, Lead Rapper, Visual, MaknaeSe-hun merupakan anggota termuda di antara anggota EXO yang lain. Sama seperti Kai, ia juga merupakan lulusan dari School of Performing Arts Seoul angkatan 2013.Ia bergabung dengan SM Entertainment setelah mengikuti SM Casting System pada 2008 silam. Se-hun pun diperkenalkan sebagai anggota kelima EXO pada 10 Januari 2012.Setelah berkarier sebagai penyanyi, Se-hun mencoba minatnya yang lain dalam dunia akting dengan membintangi serial drama dan film, seperti Dear Archimedes (2017) dan Secret Queen Makers (2018). Ia juga tergabung dalam sub-unit EXO bernama EXO-SC bersamq Cha-yeol. Grup tersebut melakukan debut pada 2019 lalu dengan album What a Life.Itulah profil lengkap dari kesembilan anggota grup K-pop EXO. Kira-kira bias Sobat Medcom yang mana ya?