D.O EXO Siap Comeback Album Solo Pada Bulan Mei

(SUR)

Jakarta: D.O EXO bersiap comeback dengan album solo terbarunya. Album tersebut diperkirakan akan rilis pada bulan Mei 2024.Kabar album baru D.O ini pertama kali dilaporkan oleh media lokal Korea pada Rabu, 3 Januari. Album ini disebut akan menjadi proyek pertama idol K-pop ini di bawah agensi barunya, Company Soosoo.Menanggapi informasi tersebut, Company Soosoo memberikan pernyataan resmi. Pihaknya membenarkan, tapi tidak menyebutkan jadwal pasti perilisan maupun rincian album solo terbaru D.O.“Benar, dia sedang mempersiapkan album baru dengan tujuan merilisnya pada pada paruh pertama tahun ini. Namun, belum ada rincian spesifik yang diselesaikan saat ini,” ujar Company Soosoo, dikutip dari Soompi, Rabu, 3 Januari 2023.D.O memulai debutnya bersama grup K-pop EXO pada tahun 2012 di bawah SM Entertainment. Lalu pada November 2023, D.O resmi keluar dari agensi yang membesarkan namanya dan bergabung dengan Company Soosoo.Company Soosoo sendiri merupakan sebuah agensi baru yang didirikan secara independen oleh manajer D.O yang telah bekerja bersamanya sejak debut. Album pada Mei mendatang ini akan menjadi album pertama D.O di agensi barunya.Sementara itu, sebelumnya pada 18 September 2023 lalu, D.O. merilis mini-album kedua yang bertajuk ‘Expectation’. Album ini berisi tujuh lagu dengan berbagai genre, termasuk title track "Somebody."Album tersebut mendulang sukses cukup besar. ‘Expectation’ berhasil menduduki puncak Top Album iTunes di 42 negara, puncak Album Chart Worldwide iTunes, Hanteo, dan Kyobo Book Centre, Digital Album Sales QQ Music dan KuGou Music, serta Daily Album Ranking RecoChoku Jepang.