Lesti Kejora dan Rossa Bersaing di Indonesian Music Awards 2021

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Berikut daftar nominasi Indonesian Music Awards 2021:

SONG OF THE YEAR

COLLABORATION OF THE YEAR

NEW ARTIST OF THE YEAR

SOCIAL MEDIA ARTIST OF THE YEAR

MALE SINGER OF THE YEAR

FEMALE SINGER OF THE YEAR

DUO / GROUP / BAND OF THE YEAR

ALTERNATIVE SONG OF THE YEAR

THROWBACK HITS OF THE YEAR

SONGWRITER / COMPOSER OF THE YEAR

ALBUM OF THE YEAR

TOP NADA SAMBUNG PRIBADI

(ELG)

Ajang penghargaan Indonesian Music Awards 2021 untuk pertama kalinya digelar. Menghadirkan 12 kategori penghargaan yang pemenangnya ditentukan oleh voting.Indonesian Music Awards (IMA) 2021 digagas layanan streaming Langit Musik bersama salah satu televisi swasta. Para nomine pun disaring berdasarkan jumlah data stream selama periode 2020 sampai 2021 di Langit Musik."Kami berkolaborasi dengan Langit Musik untuk menggelar ajang penghargaan bagi musisi Indonesia yakni Indonesian Music Awards yang untuk pertama kalinya diadakan," kata Dini Putri selaku Programming & Acquisition Director RCTI dalam keterangan tertulisnya.Indonesian Music Awards digelar sebagai bentuk apresiasi terhadap musisi yang tidak berhenti merilis karya meski di tengah pandemi. Penghargaan diharapkan bisa memotivasi musisi untuk terus berkarya."Indonesian Music Awards 2021 ini sebagai bentuk komitmen nyata Langit Musik untuk terus mendukung musisi Tanah Air dengan karya-karya mereka. Tidak hanya melalui program-program taktikal namun juga melalui event besar seperti ini sebagai apresiasi musik Indonesia selama satu tahun ke belakang," kata Dedi Suherman selaku CEO PT. Melon IndonesiaSelain penilaian para juri, para pemenang juga ditentuan dari voting yang akan berakhir pada 29 November 2021. Voting bisa dilakukan di Langit Musik microsite, media sosial dan aplikasi RCTI+. Data yang keluar dari hasil voting akan diaudit oleh auditor independen dan akan diumumkan di malam puncak pada 6 Desember 2021.Sejumlah nama besar ikut bersaing di daftar nominasi. Sebut saja seperti Andmesh Kamaleng yang bersaing dengan penyanyi pria lain seperti Iwan Fals, Judika, Mahen, dan Rizky Febian di kategori Male Singer of The Year.Sementara di kategori Female Singer of The Year persaingan tak kalah seru. Diva Indonesia Rossa bersaing dengan sejumlah penyanyi muda seperti Anneth Delliecia, Happy Asmara, Lesti Kejora , dan Lyodra.Lantas - Juicy Luicy (A1)Los Dol - Denny Caknan (A2)Melukis Senja - Budi Doremi (A3)Mungkin Hari Ini Esok Atau Nanti - Anneth Delliecia (A4)Tanpa Batas Waktu - Ade Govinda Feat. Fadly (A5)Aku Yang Salah - Mahalini X Nuca (B1)Bismillah Cinta - Ungu & Lesti (B2)Cintanya Aku - Tiara Andini, Arsy Widianto (B3)Tanpa Batas Waktu - Ade Govinda Feat. Fadly (B4)Tunjukkan - Afgan & Raisa (B5)Gangga - Forever (C1)Kaleb J - It's Only Me (Studio Version) (C2)Khifnu - Katakan Saja (C3)Mahalini - Melawan Restu (C4)Stevan Pasaribu - Belum Siap Kehilangan (C5)Anneth Delliecia (D1)Betrand Peto Putra Onsu (D2)Lesti Kejora (D3)Lyodra (D4)Tiara Andini (D5)Andmesh Kamaleng (E1)Iwan Fals (E2)Judika (E3)Mahen (E4)Rizky Febian (E5)Anneth Delliecia (F1)Happy Asmara (F2)Lesti Kejora (F3)Lyodra (F4)Rossa (F5)Armada (G1)Dewa 19 (G2)D'Masiv (G3)Maliq & D'Essentials (G4)NOAH (G5)Bertaut - Nadin Amizah (H1)C.H.R.I.S.Y.E - Diskoria, Laleilmanino, Eva Celia (H2)Kota - Dere (H3)Melawan Hati- Fiersa Besari Feat. Prinsa Mandagie (H4)To The Bone - Pamungkas (H5)Cinta dalam Hati - Ungu (I1)Dan - Sheila On 7 (I2)Hampa - Ari Lasso (I3)Kangen - Dewa 19 (I4)Ku Tak Bisa - SLANK (15)3 Composer - Salah Benar (J1)Ade Govinda - Tanpa Batas Waktu (J2)Laleilmanino - C.H.R.I.S.Y.E (J3)Rian Ekky Pradipta - Wanita (J4)Yovie Widianto - Memilih Aku (J5)Arti Untuk Cinta - Arsy Widianto, Tiara Andini (K1)Lyodra - Lyodra (K2)Pun Aku - Iwan Fals (K3)Raya - Maliq & D'Essentials (K4)Solipsism 0.2 - Pamungkas (K5)Ampun Bang Jago - Tian Storm, Ever Slkr (L1)Awas Jatuh Cinta - Armada (L2)Di Saat Aku Tersakiti - Dadali (L3)Hanya Rindu - Andmesh Kamaleng (L4)Kulepas Dengan Ikhlas - Lesti (L5)