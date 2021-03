Soal Video Klip Young Lex, Three Kingdoms Mengaku Salah dan Pecat Tim Produksi

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Young Lex akhirnya menjawab tudingan plagiarisme yang ditujukan kepadanya terkait dengan video klip Raja Terakhir (Last King) disebut sangat mirip dengan karya Lay EXO. Young Lex menegaskan dirinya tidak akan meminta maaf, karena ia hanya sebagai talent dan tidak terlibat dalam proses kreatif video klip tersebut.“Saya minta maaf untuk tidak meminta maaf atas perihal tentang video klip terbaru di channel YouTube saya yang berjudul Raja Terakhir (The Last King) Official Song for Three Kingdoms: Hero Legendaris yang sedang ramai saat ini di social media atas pemberitaan dan/atau tuduhan Plagiarism,” tulis Young Lex, Selasa, 9 Maret 2021.Penyanyi rap ini mengaku hanya sebagai pencipta lagu dan talent. Sementara untuk proses kreatif dari produksi video musik tersebut Young Lex menegaskan bahwa dirinya tidak terlibat sama sekali.“Saya bekerja sama dengan agency hanya sebagai talent dan pencipta lagu dan dengan ini saya menyatakan saya tidak ikut dalam proses kreatif dalam memproduksi music video tersebut hingga terjadi dugaan kemiripan atas kostum, ornamen, dan atau beberapa scene di music video Lay yang berjudul LIT di konten yang ada di YouTube channel saya saat ini,” sambungya.Namun demikian, Three Kingdoms selaku perusahaan game yang merupakan pemilik lagu mengaku bersalah atas kemiripan video klip yang dibuat. Selain meminta maaf, Three Kingdoms juga akan memecat pekerja dari agensi pembuat video klip."Disini tentang lagu MV dari Young Lex - Raja Terakhir yang membuat kehebohan saat ini. Perusahaan kami sebagai pengguna lagu ini tidak dapat menjaga dasar yang harus dijaga yaitu perlindungan terhadap bahan iklan ini dan kami menyatakan bersalah. Kami akan memeriksa ulang dan memecat pekerja dari agensi yang bersangkutan.""Kami pihak dari perusahaan menyatakan minta maaf terhadap pihak dari Lay Zhang dan agensi," terang pernyataan resmi Three Kingdoms dikutip dari Instagram @threekingdomsherolegendaris.Video klip milik Young Lex memang sangat mirip dan begitu identik dengan karya Lay EXO. Bahkan, portal luar negeri Koreaboo ikut mengulas kemiripan video klip Young Lex dengan video Lay EXO.Scene yang paling kentara kemiripannya adalah adegan naga yang muncul di tengah pasukan. Kedua adegan itu memang sangat mirip.Namun, yang menjadi perbedaan adalah penempatan bulan. Di video Young Lex bulan berada di sebelah kiri, sementara Lay EXO menempatkannya di kanan.Tidak hanya perkara adegan naga, dalam video klip Raja Terakhir Young Lex terlihat menggunakan outfit atau busana yang sama bahkan koreografinya tak jauh beda.Koreografi, latar, hingga kostum ketika mereka menari di depan tangga sebuah bangunan kuno juga sangat mirip.Tak sampai di situ, kostum salah satu penari perempuan di dalam kedua video itu juga nyaris serupa, yaitu memakai jaring di kepala dengan kuku jari tangan yang panjang.(ACF)