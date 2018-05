Rayakan Satu Tahun Album Nothing Is Real, Teddy Adhitya Gelar Showcase

Merayakan satu tahun karya album Nothing Is Real, musisi Teddy Adhitya menggelar panggung showcase. Nantinya, kesembilan lagu dalam album akan dibawakan sekaligus memperkenalkan salah satu nomor singel bertajuk Healer. Pertunjukan ini akan dibuka oleh penyanyi Rayssa Dynta.Nothing Is Real merupakan album perdana Teddy, kompilasi buah dari pengalaman bermusik diiringi passion besar Teddy Adhitia. Lewat album Nothing Is Real, musisi berdarah Ambon itu mendapatkan penghargaan sebagai Penyanyi Pendatang Baru Terbaik dalam AMI Awards 2017. Album ini dilepas resmi sejak 10 Februari 2017 dengan mengusung sembilan karya lagu bernuansa R&B/Soul.Komposisi album sebagian besar dikerjakan oleh Teddy, dibantu rekannya, gitaris Anugerah Swastadi yang bergerak sebagai co-producer yang menerjemahkan bahasa teknis rekaman yang baik. Musisi lain yang terlibat antara lain Agus Kristianto, Doni Jusran, Adra Karim, dan Marco Steffiano.Perayaan album Nothing Is Real akan digelar di Teater Salihara pada 27 Juni 2018.Untuk tiket tersedia dalam dua kategori. Kategori pertama seharga Rp195 ribu (Tiket + T-shirt TedSquad + CD Nothing Ia Real "Repackaged Version". Kategori kedua seharga Rp325 ribu (Tiket + Hoodie Nothing Is Real + T-shirt TedSquad + CD Nothing Ia Real "Repackaged Version".Tiket dapat diperoleh melalui sistem urun dana di situs Kolase.com. (ELG)