Cara for Revenge Lebih Dekat dengan Penggemar

Banyak cara yang bisa dilakukan musisi untuk lebih dekat dengan penggemarnya. Salah satunya meluncurkan suvenir khusus dan barang-barang unik.Hal itulah yang coba dilakukan band for Revenge. Band emo asal Bandung ini baru saja merilis liquid vape yan diambil dari salah satu lagu mereka yakni, "Serana". Lagu "Serana" sendiri sudah diputar 100 juta kali di Spotify."Berawal dari streaming Serana yang udah 100 juta, kami mau buat perayaan untuk itu. Kami mau sesuatu yang bisa dirasakan oleh para pendengar For Revenge," kata Boniex di Sub Ohm, Jakarta.Band yang beranggotakan Boniex Noer (vokal), Chimot (drum), Izha (bass) dan Arief (gitar) berkolaborasi dengan Hero 57 yang merupakan produsen cairan rokok elektrik asal Jakarta. Bagi penggemar yang tidak merokok, for Revenge menyebut liquid itu masih bisa dijadikan cendera mata."Kami mau buat hadiah ke penggemar yang rasanya itu nyata dan bisa dirasakan langsung," ucapnya.Serana liquid mengusung rasa rootbeer float. Rasa ini dipilih karena minuman ini memiliki sejarah yang identik dengan penyambutan veteran perang dunia."Gambaran patah hati seperti kondisi orang yang kalah perang dan akhirnya memutuskan untuk pulang. Meski demikian kepulangan tersebut tetap adalah sesuatu yang perlu dirayakan, seperti patah hati pun demikian," jelasnya.for Revenge merupakan band emo asal Bandung yang sedang naik daun. Meski musik mereka cenderung keras, konser-konser for Revenge justru banyak diwarnai tangis dari penontonnya. Hal itu tak terlepas dari lagu-lagu for Revenge yang banyak bertemakan patah hati. Tahun 2022, for Revenge menutup dengan album Perayaan Patah Hati - Babak 1."Nama for Revenge dipilih sebagai bentuk pembalasan atas kepedihan atau kekecewaan yang dialami setiap personelnya ke dalam sebuah karya musik," ucapnya.