Danilla hingga For Revenge Bakal Meriahkan Superstar Intimate Session 2024

(ELG)

Ajang Supermusic Superstar Intimate Session 2024 bakal digelar di 25 kota. Tak hanya menampilkan sejumlah musisi ternama, acara ini menyajikan seniman hingga para entrepreneur muda dalam satu wadah.Musisi yang dipastikan hadir di berbagai kota yakni, Danilla Riyadi For Revenge , Stand Here Alone, Perunggu, dan lainnya. Mereka bakal bersatu dengan para finalis dan juara dari Supermusic Superstar dan Super Adventure Superpreneur. Sebut saja seperti Shock Monkey (1st Winner Superstar kategori musik), Dwarsa Sentosa (2nd Winner Superstar kategori musik), Antara Putra (2nd Winner Superstar kategori art).Ada juga Artaji (3rd Winner Superstar kategori art), Conture Concrete Lab (1st Winner Superpreneur 2023), Kong Vector (2nd Winner Superpreneur 2023), Faith and Fate (Superstar Music Finalist)."Dengan line-up yang keren-keren, Supermusic Superstar Intimate Session 2024 ini bakal jadi sebuah event yang paling ditunggu karena kita akan roadshow hingga 25 kota. Ini juga jadi bukti konsistensi dan komitmen Supermusic untuk jadi wadah ekspresi dan interaksi generasi muda dengan berbagai talenta yang mereka miliki, mulai dari music, art, sampai entrepreneurship," kata perwakilan Supermusic, Aloysius Dwiwoko Hertiyono dalam keterangan tertulisnya.Supermusic Superstar Intimate Session terlebih lebih dulu diadakan di lima kota yaitu, Tasikmalaya pada 23 Februari di Bento Kopi, Garut pada 26 Februari di Kopi Jaya, Cirebon pada 29 Februari di Himas Social Space, lalu berlanjut ke Jakarta Timur pada 3 Maret di Gading Festival Stage A Sedayu City, dan Karawang pada 8 Maret di Dali Coffee."Pengunjung bukan cuma terhibur dengan berbagai performance dan karya-karya seni yang apik, namun juga bakal terinspirasi dan punya pengalaman baru yang tak terlupakan. Pastinya bakal mendapat berbagai pengetahuan baru yang bermanfaat. Karena kita juga punya sesi intimate talkshow bertajuk Meet The Superstars bersama para expert di bidang musik, seni, dan wirausaha," jelasnya.Supermusic Superstar Intimate Session bakal menyuguhkan tiga section yaitu musik, art, dan entrepreneur. Dari segi musik ada local heroes yang bakal jadi guest star, lalu live music performance dari finalis Superstar kategori musik, serta sesi karaoke yang akan dipandu oleh lead karaoke lokal setiap kota. Sementara dari bidang art, nantinya akan ada mini gallery yang memamerkan instalasi karya seni, serta aksi live painting dari para finalis Superstar kategori art."Gue selalu senang untuk perform di event intimate karena merasa lebih dekat dengan Penelisik dan bisa karaoke bareng. Pengunjungnya juga udah pasti yang beneran suka dan tertarik untuk datang menikmati rangkaian acara. Menurut gue ini event keren karena full package," kata Danilla yang bakal jadi tamu di Supermusic Superstar Intimate Session 2024 di TasikmalayaHal senada disampaikan Antara Putra atau kerap disapa Lenonx yang tak sabar unjuk karya dan live painting di Supermusic Superstar Intimate Session.Tiket Superstar Intimate Session 2024 bisa didapatkan di Blibli.com dengan harga Rp75.000 (include merchandise untuk 30 orang pertama."Gue udah nyiapin beberapa ide dan konsep khusus untuk acara ini, buat disuguhin dan semoga bisa menghibur Superfriends. Selain itu juga gue menantikan sesi talkshow Meet The Superstars di tiap kotanya. Karena penasaran seperti apa insight yang bakal gue dapat dari mereka dan bisa bertukar ide kreatif untuk ke depannya," ucap Lenonx.