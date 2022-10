Harry Styles dan Taylor Swift Dominasi Daftar Nominasi MTV EMA 2022

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

MTV baru-baru ini membocorkan daftar lengkap nominasi untuk MTV Europe Music Awards (EMA) 2022. Harry Styles, Taylor Swift, Nicki Minaj dan Rosalía masuk sebagai nomine terbanyak.MTV EMA akan digelar pada 13 November 2022 di Düsseldorf, Jerman. Harry Styles menjadi artis paling banyak masuk dalam nominasi. Dia masuk dalam tujuh nominasi dan diikuti oleh Taylor Swift dengan masuk enam nominasi kategori.Tak hanya Harry Styles dan Taylor Swift, penyanyi hip hop pop, Nicki Minaj dan Rosalia masuk dalam nominasi terbanyak ketiga, dengan jumlah nominasi lima. Namun di luar kategori utama itu, Best Local Act akan diberikan kepada seniman di seluruh dunia. Harry Styles dinominasikan di Inggris dan Irlandia, Taylor Swift dinominasikan untuk AS, Rosalía dinominasikan untuk Spanyol, dan Badmómzjay dinominasikan untuk Jerman.Berlangsung di Jerman, MTV EMA pada tahun ini juga akan menampilkan 17 artis yang pertama kali masuk dalam nominasi. Beberapa di antaranya adalah Gayle, Dove Cameron, Kim Petras, Doechii, Saucy Santana, Summer Walker, Shenseea dan masih banyak lagi.Para penggemar dapat memilih artis nominee favorit mereka di 17 kategori di situs web MTV EMA. Voting tersebut dimulai dari 13 Oktober hingga 9 November.Tahun lalu, acara penghargaan dipandu oleh Saweetie dan berlangsung di Hongaria. Penyanyi pop, Justin Bieber ialah artis yang paling banyak dinominasikan dengan delapan nominasi, dan BTS keluar sebagai artis yang paling banyak mendapatkan penghargaan dengan empat piala.Berikut daftar lengkap nominasi MTV EMA 2022 di bawah ini.Bad Bunny and Chencho Corleone - "Me Porto Bonito"Harry Styles - "As It Was"Jack Harlow - "First Class"Lizzo - "About Damn Time"Nicki Minaj - "Super Freaky Girl"Rosalía - "DESPECHÁ"BLACKPINK - "Pink Venom"Doja Cat - "Woman"Harry Styles - "As It Was"Kendrick Lamar - "The Heart Part 5"Nicki Minaj - "Super Freaky Girl"Taylor Swift - "All Too Well (10 Minute Version) (Taylor's Version)"AdeleBeyoncéHarry StylesNicki MinajRosalíaTaylor SwiftBad Bunny and Chencho Corleone - "Me Porto Bonito"David Guetta and Bebe Rexha - "I'm Good (Blue)"DJ Khaled featuring Drake and Lil Baby - "STAYING ALIVE"Megan Thee Stallion and Dua Lipa - "Sweetest Pie"Post Malone and Doja Cat - "I Like You (A Happier Song)"Shakira and Rauw Alejandro - "Te Felicito"Tiësto and Ava Max - "The Motto"ColdplayEd SheeranHarry StylesKendrick LamarLady GagaThe WeekndBillie EilishDoja CatEd SheeranHarry StylesLizzoTaylor SwiftBaby KeemDove CameronGayleSEVENTEENStephen SanchezTemsBLACKPINKBTSITZYLISASEVENTEENTWICEAnittaBad BunnyBecky GJ BalvinRosalíaShakiraCalvin HarrisDavid GuettaDJ SnakeMarshmelloSwedish House MafiaTiëstoDrakeFutureJack HarlowKendrick LamarLil BabyMegan Thee StallionNicki MinajFoo FightersLiam GallagherMåneskinMuseRed Hot Chili PeppersThe KillersGorillazImagine DragonsPanic! At The DiscoTame ImpalaTwenty One PilotsYUNGBLUDChlöeGiv?onH.E.R.KhalidSummer WalkerSZAFoo Fighters - Studio 666Rosalía - Motomami (TikTok LIVE Performance)Stormzy - "Mel Made Me Do It"Taylor Hawkins Tribute concert, Wembley Stadium, LondonTaylor Swift - "All Too Well (10 Minute Version) (Taylor's Version)"Ed Sheeran - "2step (feat. Lil Baby)"Kendrick Lamar - "The Heart Part 5"Latto - "P---y"Lizzo - "About Damn Time"Sam Smith - "Unholy (feat. Kim Petras)"Stromae - "Fils de joie"BLACKPINKBTSHarry StylesLady GagaNicki MinajTaylor SwiftNessa BarrettSEVENTEENMae MullerGayleShenseeaOmar ApolloWet LegMuni LongDoechiiSaucy SantanaStephen SanchezJVKEBLACKPINK The Virtual (PUBG)BTS (Minecraft)Charli XCX (Roblox)Justin Bieber - An Interactive Virtual Experience (Wave)Twenty One Pilots Concert Experience (Roblox)