Andreah, Penyanyi Cantik Filipina Buka Konser The Script di Jakarta

The Script memulai tur konsernya di Indonesia di Istora Senayan pada tanggal 30 September 2022. Konser ini dibuka oleh penampilan dari penyanyi sekaligus penulis lagu asal Filipina, Andreah.The Script memang menggandeng Andreah sebagai pembuka dalam setiap konser tur dunia. Andreah merupakan penyanyi dan penulis lagu asal Filipina yang baru-baru ini merilis single terbarunya yang bertajuk 'So Far Away'.Andreah menyebut lagu tersebut merupakan lagu favorit ibunya. Kemudian Andreah meminta para penonton ikut bernyanyi bersama dengan menyalakan flash light ponsel mereka."Saya minta tolong nyalakan flash light ponsel kalian dan kita bernyanyi bersama" ucap Andreah di atas panggung Istora, Senayan, Jakarta, Jumat, 30 September 2022.Kemudian Andreah melanjutkan ke lagu berikutnya berjudul 'Best Friend'. Sesuai namanya, lagu tersebut menceritakan tentang sahabatnya yang sudah lama tidak bertemu akibat pandemi.Andreah meminta penonton untuk memeluk sahabat yang mereka bawa menonton The Script."Siapa yang bawa sahabatnya ke sini? Saya minta untuk peluk erat dia," kata Andreah.Di atas panggung, Andreah membawakan lagunya sendiri seperti 'Let Me Go Easy', 'Best Friend', 'So Far Away', dan lainnya.Setelah penampilan Andreah, The Script tampil memeriahkan acara dengan membawakan beberapa lagu terbaiknya.The Script datang ke Indonesia dengan rangkaian tur keliling dunia bertajuk The Script Greatest Hits Tour 2022. The Script tampil di Indonesia pada tanggal 30 September dan 1 Oktober 2022 di Istora Senayan, Jakarta. Lalu mereka berlanjut menyapa penggemarnya di Eldorado Dome, Bandung pada 2 Oktober 2022.