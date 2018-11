Yang Kurang dari Konser Charlie Puth di Indonesia

Solois Charlie Puth datang ke Indonesia. Momen perdananya sukses menarik perhatian para Puthinator (sebutan penggemar Charlie Puth) dari panggung Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Tangerang pada Jumat, 16 November 2018.Terbilang sukses, tetapi seperti ada yang kurang. Bukan karena Svmmerdose yang gagal tampil atau Jaz yang semula berencana menyanyikan empat lagu menyusut menjadi tiga. Charlie Puth seolah tampak kurang total.Jaz membawakan tiga lagu, Kasmaran, Teman Bahagia dan Dari Mata. Tiga lagu itu dibawakan Jaz sebagai pemanasan Puthinator sebelum menyambut rekan sesamanya di bawah bendera label Warner Music naik pentas.Panggung Jaz ditutup dengan model untuk lini pakaian yang dijajakan di marketplace Zilingo, salah satunya Pevita Pearce. Aktris berusia 26 tahun itu melenggang di akhir panggung musik Jaz sambil memperkenalkan lini pakaiannya yakni PV.Pukul 20.30 WIB, Charlie Puth naik pentas. Dengan kostum 'serba ada', kaos hitam yang tampak longgar dan celana training, musisi bernama lengkap Charles Otto Puth Jr. itu membawakan lagu The Way I Am, singel kedua yang dilepas untuk promo album terbarunya, Voicenotes. Singel ini dilepas 3 Mei 2018, menyusul album penuh kedua yakni Voicenotes pada 11 Mei.Repertoar dilanjutkan dengan Slow It Down lalu How Long, di mana Charlie Puth ikut memainkan not dengan keytar yang disilangkan di tubuhnya. Ia sempat curhat tentang Jakarta ketika membawakan lagu keempat, Empty Cups."Ini sangat menggembirakan karena kalian sebelumnya menyapaku di Instagram. Dan inilah aku, hai!" sapanya dari atas panggung."Aku sangat menyukai kalian Jakarta. Kalian di sini banyak mengalami macet yang tidak pernah saya lihat sebelumnya, aku melihatnya banyak sekali di sini," sambungnya.Momen ini digunakan Charlie Puth menyapa sekaligus menyanjung Puthinator."Selamat datang, ini adalah konser ku yang kesepuluh. Nomor 10 adalah angka keberuntunganku. Aku belum pernah ke sini dan aku disambut dengan banyak orang di sini.""Aku telah mengerjakan album Voicenotes selama kurang lebih dua tahun dan berkeliling dunia. Akhirnya aku membawakan karyaku ini di Jakarta," tuturnya.Daftar lagu kelima diisi LA Girls, dilanjutkan Marvin Gaye yang dibawakan semi akapela sambil memainkan keytar. Penonton terus bersorak dan semakin menjadi-jadi. Setiap gerakan di sela pergantian lagu, Charlie keheranan ketika Puthinator Indonesia kegirangan melihatnya menyapu rambut. Dari layar backdrop panggung, wajahnya tampak takjub sekaligus tersanjung. Keterusan, tiap aksi kecil dimainkannya untuk menarik teriakan penonton.Selama pertunjukan, Charlie Puth tidak memberikan puncak totalitasnya. Mengapa? Pada aksi panggung Charlie Puth di beberapa negara sebelumnya, ia menanggalkan kaos dan tampil shirtless. Momen ini yang sebenarnya ditunggu-tunggu dari panggung musiknya.Usai konser, beberapa penggemar mengeluarkan komentar selaras. "Yah, enggak lepas kaos!" ujar salah seorang Puthinator.Entah Charlie Puth yang kurang antusias, sedang sakit, atau memang tak ingin menanggalkan kaosnya. Ia sempat mengangkat kaos, tapi tidak menanggalkannya.Kendati demikian, ia berkelakar sedikit dengan makanan cepat saji favoritnya."Terima kasih membuat kunjunganku tampak menyenangkan di Indonesia. Kalian punya McDonald's di sini? Setelah ini saya ingin makan Fish Fillet. Siapa yang mau ke McDonald's?" ujarnya.Dalam durasi satu jam 30 menit, Charlie Puth membawakan total 16 lagu yakni The Way I Am, Slow It Down, How Long, Empty Cups, LA Girls, Marvin Gaye, Patient, Change (dibawakan akustik), We Don't Talk Anymore, Somebody Told Me, Done for Me, Suffer, One Call Away, Attention, Boy dan dengan encore See You Again, lagu Wiz Khalifa di mana Charlie Puth terlibat sebagai musisi duet. Lagu ini adalah soundtrack khusus film Furious 7 (2015) sekaligus bentuk penghormatan untuk aktor utamanya, Paul Walker yang meninggal dunia akibat kecelakaan mobil pada 2013."Terima kasih atas sambutan hangatnya," tutup Charlie Puth.(ELG)