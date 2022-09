Ditemani Gerimis, Teddy Adhitya Membuat Penonton Galau di We The Fest 2022

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ELG)

Setelah diadakan secara virtual selama 2 tahun karena Pandemi Covid-19, We The Fest kini kembali diadakan offline. We The Fest 2022 diselenggarakan mulai hari ini, Jumat, 23 September-Minggu, 25 September 2022 di GBK Sports Complex Senayan, Jakarta.Teddy Adhitya tampil sebagai pembuka di panggung Another Stage. Setelah memberikan intro lagunya sendiri, tidak lupa Teddy Adhitya menyapa para penonton yang sudah menunggunya."Selamat sore We The Fest! Apa kabar? Thankyou for coming to my set. Nama gue Teddy Adhitya enjoy the show" ujar Teddy Adhitya dengan semangat di panggung We The Fest, Jumat 23 September 2022.Sebagai penampil pertama, Teddy Adhitya harus menaikan semangat penonton yang baru hadir di Another Stage. Tidak sulit bagi penyanyi kelahiran Yogyakarta tersebut untuk menarik mengajak penonton bernyanyi.Dengan cuaca yang mendung sedikit dingin, penonton larut dengan nuansa dari musik yang dibawakan Teddy Adhitya berjudul 'Everything is Everything'."Gua akan membawakan lagu dari album kedua gua, yang berjudul 'Everything is Everything'"Kemudian Teddy Adhitya membawa kejutan di atas panggung dengan berduet bersama Danilla."Gue baru aja rilis single terbaru gue berjudul 'Ocean'. Gue bakal nyanyi bersama temen gw, Danila!" seru Teddy Adhitya.Penonton yang hadir pun berseru kaget karna Teddy Adhitya berduet dengan Danilla Riyadi.Danilla Riyadi juga akan hadir setelah penampilan Teddy Adhitya di panggung This Stage is Bananas. Teddy Adhitya juga mengingatkan penonton untuk hadir dalam penampilannya.Penonton mulai ikut bernyanyi bersama dengan salah satu lagu terbaik dan paling dikenal yang berjudul "Just You".Ditemani gerimis kecil, suasana semakin menjadi jadi dengan ditemani lagu galau dari Teddy Adhitya.Penonton yang sedang menikmati lagu mulai berteduh dan tidak sedikit pula mereka masih ikut bernyanyi dengan memakai jas hujan yang dibawanya.Penampilan Teddy Adhitya pun selesai dengan hujan yang membawa penonton untuk berteduh dan pindah ke panggung selanjutnya.Adapun lagu Teddy Adhitya yang dinyanyikan di atas panggung yaitu "Thinking Thingking", "Everything is Everything", "Sweetly Silly", "Ocean", "Stay the same", "Just You", "In Your Wonderland" dan lainnya.We The Fest hadir dari tanggal 23 hingga 25 September dengan menghadirkan musisi lokal dan internasional.